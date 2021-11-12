Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Токио

ТАСС, 12 ноября. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Токио.

Мишиной 20 лет, Галлямову — 22. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.