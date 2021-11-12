Видео: Дарья Усачёва падает и получает травму на раскатке на Гран-при Японии

Усачёву в слезах унесли с катка на руках, спортсменка снялась с этапа.

Напомним, Дарья Усачёва была единственной россиянкой, заявленной в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при в Токио. Изначально планировалось, что на турнире выступит Александра Трусова, однако она снялась с соревнований из-за травмы.