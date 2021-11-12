Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при Японии («Матч ТВ»)

Видео: Дарья Усачёва падает и получает травму на раскатке на Гран-при Японии

Ранее телеканал сообщал, что Усачева испытывала проблемы с мышцами бедра и паха перед стартом этапа. Повреждение мышцы задней поверхности бедра беспокоило фигуристку длительное время, но позволяло тренироваться в умеренном режиме.