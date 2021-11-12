Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
47
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
71
Хоккей. НХЛ
13.11
Торонто
Калгари
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сан-Хосе
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Нэшвилл
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
13.11
Баффало
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
13.11
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
13.11
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Вашингтон
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Калгари
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Айлендерс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Лос-Анджелес
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Б
32
Все события
14:20 (мск), источник: Sports.Ru

Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при Японии («Матч ТВ»)

Российская фигуристка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при Японии в Токио, сообщает «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Видео: Дарья Усачёва падает и получает травму на раскатке на Гран-при Японии

Ранее телеканал сообщал, что Усачева испытывала проблемы с мышцами бедра и паха перед стартом этапа. Повреждение мышцы задней поверхности бедра беспокоило фигуристку длительное время, но позволяло тренироваться в умеренном режиме.

Сегодня Усачева испытала боль при попытке исполнить тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе. Ей пришлось сняться с соревнований.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь