ФФКР: у Дарьи Усачевой на Гран-при Японии оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости

Сегодня Усачева испытала боль при попытке исполнить тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Ей пришлось сняться с соревнований.

«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13−17 лет. Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», — сообщили в ФФКР.