ФФКР: у Дарьи Усачевой на Гран-при Японии оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости
Федерация фигурного катания России (ФФКР) разъяснила характер травмы российской фигуристки Дарьи Усачевой.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) разъяснила характер травмы российской фигуристки Дарьи Усачевой.
Сегодня Усачева испытала боль при попытке исполнить тройной флип на разминке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Ей пришлось сняться с соревнований.
«Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошел отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространенным случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13−17 лет. Эта травма требует не очень продолжительного лечения, реабилитации. В 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности», — сообщили в ФФКР.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что предварительный диагноз Усачевой — вертельный перелом бедра.