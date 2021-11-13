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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Токио

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на четвертом этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Токио.

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Источник: AP 2021

Синицина и Кацалапов лидировали после ритмического танца. За свой произвольный танец они получили оценку 129,11. По сумме короткой и произвольной программ россияне набрали 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78), а третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).

Россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко заняли последнее, девятое место (160,13).

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Ранее сегодня российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревновании спортивных пар. Второе место заняли также фигуристы из России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Соревновательная программа этапа Гран-при в Токио завершится сегодня, 13 ноября. Следующий этап пройдет 19—21 ноября во французском Гренобле.

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