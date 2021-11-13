Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при в Токио

Синицина и Кацалапов лидировали после ритмического танца. За свой произвольный танец они получили оценку 129,11. По сумме короткой и произвольной программ россияне набрали 215,44 балла. Вторыми стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78), а третьими — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (191,91).