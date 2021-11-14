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14 ноября, источник: БЕЛТА

Фигуристка Милана Ромашева заняла шестое место на турнире серии «Челенджер» в Австрии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фигуристка Милана Ромашева заняла шестое место на турнире серии «Челенджер» в Граце (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Итоговая оценка спортсменки из Брестской области по сумме двух видов программы 155,30 балла. Тройку сильнейших составили японка Вакаба Хигути — 189,43 балла, Пак Ен Чжон из Республики Корея — 184,07 балла и эстонка Нина Петрыкина — 181,17 балла.

В соревнованиях парней-одиночников победу праздновал грузин Ника Егадзе — 227,57 балла. Второе место у японца Лукаса Цуеси Хонда — 225,89 балла. Бронза у представителя США Ильи Малинина — 222,55 балла. Белорусский спортсмен Александр Лебедев снялся с соревнований.

Победу в танцах на льду одержали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 208,88 балла. Второе место заняла канадская пара Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (194,67 балла). Замкнул тройку лучших испанский дуэт Оливия Смарт и Адриан Диас (189,88).

Серия «Челленджер» — ряд международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимый под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к серии Гран-при.

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