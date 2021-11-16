Дочь Навки победила на турнире по фигурному катанию после жалоб на судейство

Семилетняя Надежда победила на турнире Московской области среди девочек по третьему юношескому разряду. По итогам выступления она набрала 20,79 балла. Навка заявила, что дочери удалось победить благодаря стараниям и упорству. «Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — отметила она.

2 ноября Навка пожаловалась, что Надежду засудили на соревнованиях из-за выбора платья и музыки. По ее словам, дочь заняла на соревнованиях третье место. Девочка получила более низкие баллы за компоненты, чем ее соперницы.