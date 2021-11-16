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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Навки победила на турнире по фигурному катанию после жалоб на судейство

Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда завоевала медаль на соревнованиях по фигурному катанию. Об этом в Instagram рассказала мать девочки.

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Источник: Instagram

Семилетняя Надежда победила на турнире Московской области среди девочек по третьему юношескому разряду. По итогам выступления она набрала 20,79 балла. Навка заявила, что дочери удалось победить благодаря стараниям и упорству. «Вот что значит характер, воля к победе и любовь к спорту!» — отметила она.

2 ноября Навка пожаловалась, что Надежду засудили на соревнованиях из-за выбора платья и музыки. По ее словам, дочь заняла на соревнованиях третье место. Девочка получила более низкие баллы за компоненты, чем ее соперницы.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились летом 2015 года. Годом ранее у них родилась дочь.

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