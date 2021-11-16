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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Больно на это смотреть». Ученица Тутберидзе вернулась с Гран-при Японии в кресле-коляске

Драма Дарьи Усачёвой потрясла весь мир фигурного катания. Кадры с травмированной фигуристкой разрывают сердце.

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Источник: Reuters

Как же порой бывает непредсказуем спорт. От Дарьи Усачёвой ждали потрясающей победы на Гран-при Японии, но фигуристка даже не вышла на своё выступление. Девушка получила травму прямо на раскатке и покинула лёд в слезах. Вернуться в Москву ученица Тутберидзе смогла только после окончания турнира вместе со всей сборной.

Кадры из аэропорта, где Дашу встречает толпа болельщиков, разрывают сердце. Фигуристка не могла самостоятельно передвигаться и принимала слова поддержки… с кресла-коляски.

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Усачёву постигла личная трагедия на Гран-при Японии

Драма Дарьи Усачёвой, развернувшаяся на Гран-при Японии, потрясла весь мир фигурного катания. 15-летняя девочка только начала свой путь во взрослом спорте, но уже столкнулась с личной трагедией. Ученица Тутберидзе больно упала на раскатке и не вышла на своё выступление. Даша в слезах покинула лёд, а с арены её на руках унёс врач сборной России. На хрупкую фигуристку было больно смотреть.

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Мечты девочки разрушились на глазах у всего мира. Успешное выступление в Токио гарантировало бы Усачёвой проход в финал Гран-при и существенно повысило бы её авторитет среди судей. Это очень важные факторы в олимпийский сезон. Теперь и без того маленькие шансы Даши на поездку в Пекин стремятся к нулю. По информации «Чемпионата» у ученицы Тутберидзе диагностирован стрессовый перелом бедра. Восстановление от такого повреждения может занять от трёх до пяти месяцев. Вероятно, на чемпионате России, который станет отборочным на Олимпиаду, мы Усачёву не увидим.

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Несмотря на то что Дарья травмировалась в первый же соревновательный день Гран-при, вылететь из Токио она смогла только после окончания турнира. Всё из-за строгих антиковидных правил в Японии. Усачёва прибыла в Москву вместе со своими коллегами по сборной вечером 15 ноября. В аэропорту девушка передвигалась на кресле-коляске.

В Москве Дашу встретила целая толпа болельщиков с цветами и подарками. Фигуристка улыбалась и с благодарностью принимала слова поддержки. Хочется верить, что внимание болельщиков хотя бы немного порадовало 15-летнюю фигуристку. Смотреть на юную спортсменку, сидящую в кресле-коляске, по-настоящему больно. Соцсети полны сочувственных комментариев болельщиков в адрес Усачёвой.

— Бедная Даша.

— Больно на это смотреть.

— Должна была приезжать с золотой медалью, а приехала на коляске.

— Дашенька, мой светлый ребёнок, у меня слёзы на глазах.

— Моё сердце разбито.

— Душераздирающее видео.

Сейчас Усачёву окружают как никогда огромной поддержкой. Хочется верить, что она поможет фигуристке быстро восстановиться от травмы и вернуться на лёд.

Яна Лехвина

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