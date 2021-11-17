Ханю снялся с Гран-при России по фигурному катанию

«Спасибо вам большое за поддержку. Я изо всех сил стараюсь ответить каждому, — цитирует Ханю федерация. — Некоторые движения вызывают боль, но в повседневной жизни последствия исчезли. Мы еще не вернулись к полноценным тренировкам, но уверенно движемся вперед. Я сделаю все, что в моих силах».