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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ханю снялся с Гран-при России по фигурному катанию

Двукратный победитель Олимпийских игр в одиночном катании Юдзуру Ханю не выступит на этапе серии Гран-при в России из-за травмы, сообщается на сайте Японской конькобежной федерации.

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Источник: AP 2021

Отмечается, что Ханю продолжает восстановление после повреждения связки правой лодыжки, полученного в начале ноября.

«Спасибо вам большое за поддержку. Я изо всех сил стараюсь ответить каждому, — цитирует Ханю федерация. — Некоторые движения вызывают боль, но в повседневной жизни последствия исчезли. Мы еще не вернулись к полноценным тренировкам, но уверенно движемся вперед. Я сделаю все, что в моих силах».

Ханю 26 лет, он побеждал на Играх в Сочи и Пхёнчхане. Также японец является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем Финала серии Гран-при, выигрывал командный чемпионат мира, турнир четырех континентов. Этап серии Гран-при в России примет Сочи с 26 по 28 ноября.

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