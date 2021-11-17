Ханю снялся с Гран-при России по фигурному катанию
Двукратный победитель Олимпийских игр в одиночном катании Юдзуру Ханю не выступит на этапе серии Гран-при в России из-за травмы, сообщается на сайте Японской конькобежной федерации.
Двукратный победитель Олимпийских игр в одиночном катании Юдзуру Ханю не выступит на этапе серии Гран-при в России из-за травмы, сообщается на сайте Японской конькобежной федерации.
Отмечается, что Ханю продолжает восстановление после повреждения связки правой лодыжки, полученного в начале ноября.
«Спасибо вам большое за поддержку. Я изо всех сил стараюсь ответить каждому, — цитирует Ханю федерация. — Некоторые движения вызывают боль, но в повседневной жизни последствия исчезли. Мы еще не вернулись к полноценным тренировкам, но уверенно движемся вперед. Я сделаю все, что в моих силах».
Ханю 26 лет, он побеждал на Играх в Сочи и Пхёнчхане. Также японец является двукратным чемпионом мира, четырехкратным победителем Финала серии Гран-при, выигрывал командный чемпионат мира, турнир четырех континентов. Этап серии Гран-при в России примет Сочи с 26 по 28 ноября.