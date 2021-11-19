Последний шанс Косторной заявить о себе перед чемпионатом России. Какие интриги таит «Гран-при Франции»?

Пока с этапа в Японии и России снимались звезды первой величины, из информационного поля выпал другой этап чемпионской серии «Гран-при» по фигурному катанию — французский. И на турнире в Гренобле выступят все, кто ранее планировал, — от Анны Щербаковой с Аленой Косторной до Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. У сборной России во Франции очень боевой состав во всех видах, и как минимум за медали мы точно должны будем бороться. Но ближе к концу серии важно смотреть на результаты конкретных этапов в разрезе борьбы за финал. И в этом плане у нескольких наших спортсменов нет права на ошибку.

Косторная должна становится минимум второй

У женщин важнее всего во всех смыслах будет выступление Алены Косторной. Во-первых, она пока так и не выдала в этом сезоне чистые уверенные прокаты и пока что выглядит главным аутсайдером в олимпийской гонке. Стартов перед чемпионатом России, возможно, для нее больше и не будет, поэтому «Гран-при» Франции — последний шанс заявить о себе. На этапе в Канаде она со скрипом, но удержала третье место, поэтому в Гренобле для прохода в финал ей достаточно занять место на пьедестале не ниже второго. За победу с учетом набравшей форму Анны Щербаковой бороться будет не сильно возможно, а вот конкуренток в битве за серебро у нее минимум. Выделяются разве что третья наша участница Ксения Синицына, японка Вакаба Хигучи и американка Мэрайя Белл и Карен Чен. Но, во-первых, ни одна из них сейчас не на своем пике, во-вторых, даже в нынешнем своем состоянии Косторная все же сильнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CU-YypbI3ug/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CU-YypbI3ug/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU-YypbI3ug/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главное, чтобы медийный скандал, поднявшийся вокруг Алены после слов хореографа Даниила Глейхенгауза, не помешал девушке правильно настроиться на старт. Ведь пропуск финала «Гран-при» в олимпийский год сильно отбросит и так пошатнувшиеся позиции чемпионки Европы-2020. У Синицыной объективных вариантов бороться за финал нет. 17-летняя девушка многих покорила на Skate America своим скольжением, но в то же время заняла только пятое место. Поэтому для попадания в шестерку лучших ей нужно побеждать. А с этим явно не согласится Щербакова. Анна преобразилась на этапе в Италии и теперь попробует доказать, что возвращение четверного флипа — это не разовая акция. Возможно, команда Этери Тутберидзе пойдет на риск и вставит в прокат четверной лутц. В конце концов, дальше это делать чемпионке мира все равно придется, а турниров, где не стоит вся жизнь на кону, у нее дальше не будет.

При лучшем раскладе в финале «Гран-при» будет пять россиянок

Правда, ни при одном сценарии мы не сможем выйти на «русский» финал. Максимум, на который нужно ориентироваться, — это пять россиянок (помимо поехавших в Гренобль держим кулачки за Камилу Валиеву, Майю Хромых и Елизавету Туктамышеву). Японку Каори Сакомото от участия в домашнем финале уже никак не оттеснить. И все равно это будет историческое и фантастическое достижение, которое подтверждает наше доминирование в женском одиночном. Стоит поболеть и за молодую пару Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, которая в случае успеха на «Гран-при» Франции может также рассчитывать на финал и подтвердить наш элитный статус в этом виде пятой парой. Четыре наших главных дуэта попадут туда практически стопроцентно (Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже попали), еще одна квота у двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин/Хань Цун. А вот за последнее, шестое место ведут борьбу сразу несколько дуэтов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWAhk8cob7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWAhk8cob7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWAhk8cob7u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Артемьева и Назарычев должны в Гренобле становиться вторыми (или выше), тогда финал практически гарантирован. Задача для них вполне решаемая, ведь потенциально помешать им это сделать при чистых прокатах могут только две пары — новый канадский дуэт Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд и американцы Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер. Об остальных дуэтах нет даже смысла говорить — их уровень катастрофически отличается от уровня россиян. Особенно в сравнении с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Чемпионат Европы в Граце словно несет в себе некое проклятие, поскольку если проблемы испытывает Алена Косторная, то не все в порядке и у этих ребят. «Гран-при» в Гренобле — отличная возможность наконец-то хоть где-то одержать победу и вернуться в олимпийскую гонку. Из состава на Олимпиаду их пока не вычеркивают, но вот в качестве победителей не рассматривают уже давно. Зная амбиции что Александры, что Дмитрия, можно быть уверенными в их решимости это изменить.

В мужском одиночном и танцах серьезные конкуренты

Хочется верить, что решимость вернуть утраченные позиции будет и у Дмитрия Алиева. За финал он борьбу уже точно не ведет ни при каких раскладах — девятое место лишает его любых вариантов на проход в топ-6. Тем более ответственным будет для него старт в Гренобле, поскольку он будет последним для него крупным международным турниром в календарном году. Пора бы наконец-то показать, кто был лучшим во всей Европе всего-то полтора года назад! Правда, попасть в тройку Дмитрию будет архисложно. Японские вундеркинды Юма Кагияма и Шун Сато, а также мощная когорта лидеров по второй оценке — американец Джейсон Браун, Кевин Аймо, Киган Мессинг и Денис Васильев. У них технический набор заметно проще, чем у Алиева, в то же время они надежнее и меньше рискуют, поэтому подопечному Евгения Рукавицына нужны близкие к идеальным прокаты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUzN04hoyVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUzN04hoyVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUzN04hoyVO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второму нашему участнику среди мужчин Артуру Даниеяляну вряд ли помогут взобраться высоко даже чистые короткая с произвольной. Да и есть ли объективные шансы рассчитывать на хорошее выступление? Артура давно не было видно, а на двух последних стартах, где он выступил, еще один герой Граца-2020 явно не впечатлил. Остается надеяться разве что на Андрея Мозалева, для которого этап во Франции будет дебютным в карьере. Кто знает, может, чемпион мира среди юниоров сразу же войдет в мировой топ? Между прочим, Кагияма, которого он обыграл на ЮЧМ в марте 2020 года, уже давно в него входит. Лучше прочих об отличиях между юниорскими и взрослыми стартами знают Александра Степанова и Иван Букин. В молодости они регулярно обходили французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, что сейчас уже едва ли возможно. Сейчас перед ними более прозаичная задача — занять следом за хозяевами второе место и обеспечить себе финал. Правда, наличие сильного дуэта из Канады вызывает тревогу.