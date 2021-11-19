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10:18 (мск), источник: РБК

Победят ли русские в Гренобле. Анонс этапа по фигурному катанию

Завтра во французском Гренобле стартует очередной этап Гран-При по фигурному катанию, который станет предпоследним в борьбе за попадание в финал серии. Российская сборная будет представлена во всех дисциплинах.

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Источник: РИА "Новости"

Кто представит Россию в одиночном катании

На турнире в женском одиночном катании от России выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына. Напомним, что Щербакова одержала победу на своем первом этапе, который не так давно состоялся в итальянском Турине. Косторная завоевала бронзу на этапе в Канаде, а Синицына заняла пятое место на дебютном для себя взрослом этапе в Лас-Вегасе. Наши девушки будут бороться за попадание на пьедестал. Помимо российских фигуристок в Гренобле выступят Мэрайя Белл, Карен Чен, Екатерина Рябова и другие спортсменки.

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В мужском катании российскую сборную представят действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян, и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. Победить Туринского этапа Юма Кагияма, бронзовый призер финала Гран-При 2019 года Кевин Аймоз также выйдут на французский лед, чтобы представить свои программы.

Кто представит Россию в парном катании

В парном катание в борьбу за медали вступят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. Стоит отметить, что у обоих пар в копилке бронзовые медали с предыдущих этапов. Также в Гренобле выступят Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, которые с недавних пор катаются вместе и представляют страну кленового листа.

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Российские танцевальные дуэты — Александра Степанова/Иван Букин и Аннабель Морозов/Андрей Багин уже завтра представят свои ритм-танцы. Четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон также выйдут на домашний лед.

Пятый этап гран-при по фигурному катанию пройдет во французском Гренобле с 19 по 21 ноября.

Что говорят эксперты

Илья Авербух, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер.

Экс-фигурист поделился своими ожиданиями от выступления Анна Щербаковой, отметив, что девушка может повторить успех Турина, где она победила на турнире 2 недели назад.

«На данный момент проиграть Щербакова может только сама себе. Что касается Ксении Синицыной, у нее еще недостаточно опыта. Ей сейчас нужно заматереть и набраться его. По сути, это ее первый сезон. Пока что она не готова бороться с нашими сильнейшими фигуристками. Не слишком ли с ней жестоки судьи? Судьи всегда строго относятся к тем, кто выходит на первый сезон. Придерживают немного компоненты. Не придерживают только в том случае, если они как у Валиевой. У Камилы они просто запредельные», — сказал Авербух «Чемпионату».

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Александр Жулин, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду.

Серебряный призер игр 1994 года подчеркнул, что российские фигуристки не должны испытать трудностей на пятом этапе Гран-при.

«Нужно смотреть, в какой форме к Гран-при подойдут Косторная и Щербакова. Не делал бы прогнозы на их противостояние. Что касается Синицыной, она очень хорошая фигуристка, но пока у нее не получится бороться с этими монстрами. Судьи к ней не строги, просто они устали. У нас такое количество фантастических девочек, а тут еще и Синицына добавилась. Судьи уже скоро озвереют. Честно, на мой взгляд, ничего сложного на этом этапе для наших фигуристок нет», — заявил Жулин «Чемпионату».

Никита Плохих, Алина Дрыженко

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