Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Риттбергер — реберный прыжок в фигурном катании, который выполняют, отталкиваясь ребром конька опорной ноги и не касаясь свободной ногой льда. Во время выполнения риттбергера все тело, за исключением опорной ноги, разворачивается против часовой стрелки.
Помимо этого в произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — тройной сальхов через ойлер и тройной лутц. По итогам выступления Петросян заработала 147,15 балла и заняла первое место.
По сумме двух выступлений фигуристка заработала 213,26 балла и стала второй. Первое место заняла Софья Муравьева, судьи оценили ее выступления в 216,64 балла.
Аделия Петросян занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В этом сезоне она выиграла этап юниорского Гран-при в словенской Любляне.
Пятый этап Кубка России стартовал в Перми 17 ноября и завершится 21 ноября.