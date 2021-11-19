Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Атлетик
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Каролина
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
Б
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
72
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Калгари
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Нью-Джерси
41
Все события
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
15:10 (мск), источник: РБК

Российская фигуристка первой в истории исполнила четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на официальных соревнованиях. Спортсменка выполнила элемент во время выступления с произвольной программой на Кубке России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Риттбергер — реберный прыжок в фигурном катании, который выполняют, отталкиваясь ребром конька опорной ноги и не касаясь свободной ногой льда. Во время выполнения риттбергера все тело, за исключением опорной ноги, разворачивается против часовой стрелки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо этого в произвольной программе 14-летняя спортсменка исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — тройной сальхов через ойлер и тройной лутц. По итогам выступления Петросян заработала 147,15 балла и заняла первое место.

По сумме двух выступлений фигуристка заработала 213,26 балла и стала второй. Первое место заняла Софья Муравьева, судьи оценили ее выступления в 216,64 балла.

Аделия Петросян занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В этом сезоне она выиграла этап юниорского Гран-при в словенской Любляне.

Пятый этап Кубка России стартовал в Перми 17 ноября и завершится 21 ноября.

Читайте также
 Названо самое страшное последствие из-за ревакцинации от COVID-19
Реакция Кремля на предложение США не признавать Путина президентом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь