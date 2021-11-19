Татьяна Тарасова оценила новую программу Щербаковой на Гран-при Франции

Победу одержала Анна Щербакова, представившая новую короткую программу под музыку Dangerous Affairs композитора Инона Зура. Второй стала Алёна Косторная. Замкнула тройку призёров Ксения Синицына, уступившая Косторной около 7 баллов.

"Смена программы пошла Щербаковой на пользу. Это потрясающая программа, она в ней потрясающе выглядит, чувствует каждый звук в музыке. Вы же знаете: риск — дело благородное.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/noyPoiL1tps" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.