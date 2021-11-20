Как женщина соревновалась с мужчинами на чемпионате мира. История Медж Сайерс — первой фигуристки в короткой юбке

В 1902 году Медж Сайерс впервые заявила о себе. И сразу всему миру. Атласная юбка по щиколотку, шляпа, кожаные перчатки и жемчужное ожерелье — те вещи, с которыми она пришла в «мужской» спорт. Тогда никто не подозревал, что вскоре эта леди будет олимпийской чемпионкой.

Список дел: стать первой фигуристкой, изобрести костюм, победить мужа

Медж дебютировала на чемпионате мира. Случай поистине уникальный. Спортсменка сразу оказалась на международном уровне, да еще и в то время, когда у женщин Британии не было даже права голоса.

До начала подготовки к соревнованиям Медж узнала, что правила ISU не запрещают девушкам выходить на лед. Регламент тогда был «черновым», многое в нем не учитывалось. Этим фигуристка и воспользовалась. Будь спортивные чиновники прозорливее, Сайерс бы точно не оказалась в числе участников. Тогда женщин неохотно пускали даже на трибуны. Но девушке повезло. До 1902-го спортивное руководство не могло предположить, что какая-нибудь леди в шляпке отважится на борьбу с мужчинами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--266d61770cce86c35473" data-vnd="266d61770cce86c35473" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=266d61770cce86c35473" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем более неожиданным для чиновников стал результат чемпионата мира. Медж заняла второе место, уступив лишь легендарному Ульриху Сальхову. Участников было всего четыре, но небольшая конкуренция не повод умалять заслуги девушки. Все-таки она проиграла десятикратному чемпиону мира. И, между прочим, согласно легенде, в тот день Сальхов снял с шеи свою золотую медаль и отдал ее фигуристке.

После окончания турнира ISU решил заполнить пробелы в той части регламента, которая касалась выступлений на чемпионатах мира. Спортивные функционеры преследовали единственную цель — отстранить женщин от участия в состязаниях. На конгрессе они говорили о том, что трудно сравнивать фигуристов разных полов между собой. Обсуждался и этический вопрос. А точнее, гипотетическая ситуация: «Что будет, если женщины вступят в романтические отношения с судьями?».

В конце концов, повод исключить девушек из рядов фигуристов был найден. Причем самый неочевидный. Им запретили участвовать в чемпионате мира из-за длинных юбок. По мнению спортивного руководства, одежда мешала рефери оценивать мастерство скольжения и чистоту выполняемых фигур. Решение одобрили шесть членов ISU из девяти голосовавших. Разумеется, все они были мужчинами.

Но Медж не растерялась и в следующий раз вышла на лед в юбке до середины бедра. Таким образом, она не оставила повода для придирок и еще задала моду на долгие годы. В 1903 году девушка стала лучшей фигуристкой Великобритании. Через сезон — повторила успех. На национальном чемпионате Медж превзошла даже своего мужа и тренера Эдгара Сайерса.

1908 год. Эдгар Сайерс и Флоренс «Мэдж» Сайерс | Источник: Wikipedia

Список целей: в 18 выйти замуж, в 27 — увезти две медали с Олимпиады

До брака, в который спортсменка вступила в 1899 году, Медж (Флоренс Маделин) носила фамилию отца — джентльмена Эдварда Джарвиса Кейва. У фигуристки было 14 братьев и сестер.

В подростковом возрасте Медж, будучи девушкой из обеспеченной семьи, присоединилась к Prince’s Skating Club. Ее ровесницы относились к фигурному катанию несерьезно. Кейв же шла напролом. Возможно, упорство, с которым Медж занималась, и привлекло внимание ее будущего инструктора. В то время наставники неохотно брались за работу с девушками. К тому же институт тренерства еще не был развит. Но Кейв улыбнулась удача. Она встретила Эдгара Сайерса.

Мужчина был фигуристом, владевшим так называемым международным стилем катания. Стилем, который предполагал мягкость движений, гибкость и выразительность рук. Все это очень любили судьи. И надо сказать, что Медж вряд ли добилась бы мирового успеха, если бы у нее не было возможности обучиться «международной» технике. Так что с Эдгаром ей повезло вдвойне.

Они начали тренировки в 1897 году, когда Медж едва исполнилось 16. Через пару лет фигуристка вышла за тренера замуж. Несмотря на большую разницу в возрасте, супруги счастливо прожили вместе до самой смерти. При жизни они успешно выступали дуэтом.

В 1905 году ISU вновь поднял тему участия женщин в соревнованиях. Благодаря лоббистам из Национальной ассоциации конькобежного спорта Великобритании спортивные чиновники пересмотрели свое решение. Девушкам разрешили выступать, теперь у них был свой чемпионат. Мужчины соревновались отдельно в другом месте и в другое время. Например, в 1906 году они катались в Мюнхене, женщины — в Давосе. Впоследствии эти состязания были признаны чемпионатом мира.

Разумеется, Медж стала первой и в Давосе, и через год — в Вене. После чего отправилась на Олимпийские игры (с 1908-го они проводились и для фигуристов). «Удивительная точность фигур в сочетании с идеальной осанкой и безупречными движениями» — этим, судя по официальным отчетам, девушка поразила судей. Их решение было единодушным. Медж признали олимпийской чемпионкой по фигурному катанию среди женщин. На тот момент ей было 27 лет.

Но на золотой медали все не закончилось. Вместе с мужем Медж выступила и в неофициальном турнире спортивных пар. Супруги заняли 3-е место. Правда, противников в тот день у них было двое.

Стоит сказать, что дуэтом Сайерсы оказывались в призерах и ранее. В 1899 году еще не женатые Медж и Эдгар выиграли первые британские соревнования среди пар. Позднее — взяли серебро на международных состязаниях в Берлине.

И все же медаль с Олимпиады была особенной. Даже несмотря на неофициальный статус соревнований. Дело в том, что Эдгар, который вместе с женой оказался на пьедестале, к 1908 году успел разменять пятый десяток.

Не обошлось и без скандала. Одного из судей после состязаний упрекнули в предвзятости. Это был соотечественник супругов Гарри Фэйз, который, в отличие от коллег, в день Олимпиады поставил Сайерсов на второе место.

Медж завершила свою карьеру сразу после Игр. Остаток жизни она тренировала детей и писала книги. Фигуристка умерла 9 сентября 1917 года, у нее были серьезные проблемы со здоровьем. В 1981 году Сайерс включили в Зал славы фигурного катания в Колорадо.