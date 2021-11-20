«Это словно спектакль на льду!» Новая программа фигуристки Щербаковой произвела фурор

Перед стартом этапа Гран-при в Гренобле штаб Тутберидзе удивил неожиданной новостью. Анне Щербаковой поменяли программу прямо посреди олимпийского сезона. Такое решение привело болельщиков в недоумение. Тутберидзе поспешили уличить в том, что она не понимает, что делать с чемпионкой мира в олимпийский сезон. Но Этери Георгиевна в очередной раз доказала, что у неё всё просчитано.



Премьера новой программы Щербаковой на Гран-при Франции произвела фурор!

Щербакова идёт по правильному пути

Сезон для Щербаковой начался с экспериментов. К Олимпиаде Ане поставили программы, в которых она воплощала несвойственные ей образы: повелительницу бури и Маргариту из знаменитого произведения Булгакова. И если произвольную зрители приняли достаточно тепло, то короткая вызывала вопросы. Многие болельщики сочли, что тема востока — слишком типичная для олимпийского сезона. Фигуристка, обладающая невероятной пластикой и музыкальностью, способна выкатывать программы намного сильнее. И «Парфюмер», и прошлогодняя «Элегия» выглядели более выигрышно, чем «Повелительница бури». Такое просто недопустимо в олимпийском сезоне, в котором фигуристы должны показывать лучшие постановки в карьере.

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Кажется, в «Хрустальном» прислушались к мнению со стороны и решили пойти на смену программы. Для многих болельщиков это оказалось неожиданностью. Ведь при всех минусах Щербакова отлично воссоздавала магию востока на льду. Некоторые расценили решение тренерского штаба как полное непонимание, что делать с чемпионкой мира в олимпийский сезон. Но на Гран-при Франции Аня вместе со своими тренерами доказала, что идёт по правильному пути. Премьера новой программы удалась!

Новая программа Щербаковой может стать шедевром

В Гренобле Щербакова выступала под мощную композицию Dangerous Affairs композитора Инона Зура. Программа захватывает с первых секунд. Аня буквально сливается с музыкой, отыгрывая каждую нотку на льду. Можно сказать уже сейчас, что Даниил Глейхенгауз постарался на славу. В этой программе Щербакова действительно блистает. Новый смелый образ и невероятная скорость создают удивительный эффект. В программе абсолютно нет пустых мест — она наполнена интересными связками.

Но главное — тренеры не стали «ломать» фигуристку, навязывая ей совсем не свойственный образ. Напротив, выбрали то, в чём Аня чувствует себя лучше всего. С первого, ещё сырого проката понятно, что эта программа может стать шедевром. Это однозначно олимпийская постановка!

«Её выступление — чистое искусство»

Новая программа Щербаковой произвела фурор среди болельщиков и экспертов. Татьяна Тарасова восхищена проникновенной постановкой Ани.

Смена программы пошла Щербаковой на пользу. Это потрясающая программа, она в ней потрясающе выглядит, чувствует каждый звук в музыке. Вы же знаете: риск — дело благородное. Татьяна Тарасова заслуженный тренер по фигурному катанию

Оценили постановку Ани и за рубежом. Десятикратную чемпионку Италии в танцах на льду Матильду Чиччу прокат фигуристки привёл в восторг.



«Фантастически, чудесно, идеально. Отличное катание, отличная скорость, отличная интерпретация, отличная музыка, идеальные прыжки, красивые вращения. Я в восторге, приятно смотреть, как она катается. Браво! Думаю, новая программа точно поможет Ане на Олимпиаде, и я желаю ей победы от всего сердца. У неё есть харизма, техника, индивидуальность, она практически идеальна. Подобное очень редко увидишь в современном фигурном катании», — сказала Чичча в интервью «ИноПроСпорт».

А восхищённых комментариев болельщиков в соцсетях и вовсе не сосчитать.



— Её выступление — чистое искусство.



— Самая нежная скрипка симфонического оркестра Этери Тутберидзе.



— Это словно спектакль на льду!



— Просто шедевр!



— Удивительная программа! Дух захватывает.



Столько комплиментов не получала, кажется, ещё ни одна программа учениц Тутберидзе в этом сезоне. К Олимпиаде постановка Ани может стать настоящим шедевром!