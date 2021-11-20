Медведева описала идеальное свидание и рассказала, что ей нравится в парнях

«Я больше отношу себя к интровертам, поэтому идеальное свидание — это время наедине друг с другом, в очень тихом месте. Возможно, пустой парк. Обязательно вечер, вкусная еда, а еще я люблю, чтобы на улице было холодно», — приводит слова Медведевой Elle Girl.

Фигуристка отметила, что при встрече с парнем первым делом обращает внимание на его прическу и парфюм. По словам Медведевой, идеальный молодой человек должен проявлять интерес к девушке, но не быть слишком напористым.

«Свободно ли мое сердце? Свободно. Наверное», — добавила спортсменка.