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19:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева описала идеальное свидание и рассказала, что ей нравится в парнях

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о романтических отношениях и описала идеальное свидание.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я больше отношу себя к интровертам, поэтому идеальное свидание — это время наедине друг с другом, в очень тихом месте. Возможно, пустой парк. Обязательно вечер, вкусная еда, а еще я люблю, чтобы на улице было холодно», — приводит слова Медведевой Elle Girl.

Фигуристка отметила, что при встрече с парнем первым делом обращает внимание на его прическу и парфюм. По словам Медведевой, идеальный молодой человек должен проявлять интерес к девушке, но не быть слишком напористым.

«Свободно ли мое сердце? Свободно. Наверное», — добавила спортсменка.

Фигуристка не принимала участия в официальных соревнованиях прошлого сезона из-за травмы спины. Медвева также сообщила, что пропустит сезон-2021/22. Сейчас она участвует в проекте «Ледниковый период» в паре с тиктокером Даней Милохиным.

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