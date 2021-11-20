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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции, Косторная — вторая

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россиянка Анна Щербакова стала победительницей этапа серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

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Источник: AP 2021

По сумме короткой и произвольной программ 17-летняя спортсменка набрала 229,69 балла (77,94 балла за короткую программу + 151,75 за произвольную). Второе место заняла россиянка Алена Косторная — 221,85 балла (76,44+145,41), третье — японка Вакаба Хигучи — 204,91 балла (63,87+141,04), четвертое — Ксения Синицына — 198,76 балла (69,89+128,87).

Следующий этап серии Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября.

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