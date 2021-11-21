Кагияма выиграл этап Гран-при во Франции, Алиев занял пятое место

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, выигравший как короткую, так и произвольную программу. На второе место с четвёртого после первого дня соревнований поднялся ещё один японец Сун Сато. Третье место сохранил американец Джейсон Браун.



Лучший из россиян Дмитрий Алиев занял пятое место. В произвольной программе Алиев прыгнул только один четверной (тулуп) и ошибся при приземлении с сольного тройного акселя. Андрей Мозалёв успешно справился с произвольным прокатом, показав второй результат, но девятое место после короткой программы помешало ему оказаться выше в итоговом протоколе. Артур Даниелян вслед за короткой сорвал и произвольную программу.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция

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