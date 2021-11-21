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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Кагияма выиграл этап Гран-при во Франции, Алиев занял пятое место

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании.

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Источник: AP 2021

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, выигравший как короткую, так и произвольную программу. На второе место с четвёртого после первого дня соревнований поднялся ещё один японец Сун Сато. Третье место сохранил американец Джейсон Браун.

Лучший из россиян Дмитрий Алиев занял пятое место. В произвольной программе Алиев прыгнул только один четверной (тулуп) и ошибся при приземлении с сольного тройного акселя. Андрей Мозалёв успешно справился с произвольным прокатом, показав второй результат, но девятое место после короткой программы помешало ему оказаться выше в итоговом протоколе. Артур Даниелян вслед за короткой сорвал и произвольную программу.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Мужчины

  1. Юма Кагияма (Япония) — 286,41
  2. Сун Сато (Япония) — 264,99
  3. Джейсон Браун (США) — 264,20
  4. Денис Васильев (Латвия) — 254,48
  5. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,56
  6. Киган Мессинг (Канада) — 253,06
  7. Андрей Мозалёв (Россия) — 248,54
  8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 84,47
  9. Кевин Аймоз (Франция) — 228,08
  10. Артур Даниелян (Россия) — 221,50.

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