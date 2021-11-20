Россия могла занять весь пьедестал в женском одиночном. Но отдала бронзу Японии

В плане иностранной конкуренции Франция позволила обойтись без нервов. В отличие от этапа в Канаде, где на ультра-си пошли едва ли не все участницы, в Гренобле главными соперницами наших девушек были не зарубежные фигуристки, а лужи на катке. Незастывший лед — одна из фишек французских соревнований. То ли местные заливщики халтурят, то ли местные зрители настолько энергичные и горячие, но уже с десяток лет лужи неизменно сопровождают все турниры по фигурному катанию в этой стране.

Иногда это бывает неприятно. Если бы сегодняшние прокаты комментировал Максим Траньков, он наверняка вспомнил бы чемпионат мира-2012 в Ницце и тодес в короткой программе, на котором он по какой-то необъяснимой причине положил Татьяну Волосожар на лед и в прямом смысле слова сел в холодную лужу. И вряд ли после этого получил заряд бодрости на конец проката.

Сегодня же это было, как сказала Анна Щербакова на пресс-конференции, «шокирующе». Чемпионка мира впервые в сезоне пошла на два четверных прыжка, но вместо первого — лутца — едва толкнулась правой ногой ото льда, проскользнула ею и упала, не успев скрутить не то что четыре оборота — вообще ни одного. Курьезная ситуация и неприятное падение чуть ли не плашмя выбило бы из колеи любого, но характер Щербаковой точно крепче мягкого водянистого французского льда.

После «зимней забавы» (спасибо прошлому сезону за эти мемы) на лутце Анна сделала классный четверной флип и докатала программу без фатальных ошибок, выиграв в итоге и произвольную (151,75), и этап целиком (229,69). При этом стоит признать, что произвольная в Гренобле точно не была ее лучшим выступлением в сезоне. За элементы приходилось отчаянно бороться и вообще как-то экстренно приходить в себя. По собственным признаниям фигуристки, полноценно сделать это так и не удалось.

«Я немного шокирована своим выступлением, — сказала Анна на пресс-конференции. — Мой первый прыжок (четверной лутц)… Я не поняла, что произошло. И потом, когда катала оставшуюся программу, я тоже не очень осознавала, что происходит. Мне надо пересмотреть свой прокат, увидеть ошибки».

Скомканная произвольная вряд ли имела шансы на высокие оценки за компоненты. Потеря элемента, нечеткие приземления на ряде других элементов и неожиданно вылезшее в протоколе неясное ребро на каскадном тройном флипе в бонусной зоне лишило ее пары баллов во второй оценке, однако если смотреть на картину в целом, судьи, вероятно, были готовы оценивать Анну щедрее, чем на этапе в Турине неделей ранее. Тогда за чистую произвольную она получила в компонентах 72,79 балла, здесь — 71,89 с рядом ошибок.

Вторая оценка Щербаковой закономерно начинает расти, но даже стабильных 73−74 баллов ей вряд ли хватит для борьбы с Камилой Валиевой, которую, похоже, уже можно называть лидером сезона без всяких «но» и «если». И Анна это понимает. В общении с журналистами она сказала, что сейчас ее главной задачей будет стабилизация четверного лутца и выход на два чистых квада в произвольной, но даже это видится задачей-минимум. Чтобы попытаться обыграть Валиеву уже на ближайшем старте — финале Гран-при, куда Щербакова отобралась с двумя золотыми медалями на этапах, а Валиева, скорее всего, отберется уже через неделю, — Анне может потребоваться максимальный набор из трех четверных. В последний раз она исполняла его без падений два года назад на победном чемпионате России-2019 в Красноярске.

На том турнире, кстати, единственное поражение в сезоне потерпела Алена Косторная — в прошлом мировая рекордсменка, вобравшая в себя непреодолимую мощь трех идеальных тройных акселей и дерзкого обаяния юной девушки, которой хорошо известно, как сильно ею восхищаются все вокруг. После крайне сомнительного эксперимента со сменой тренера в прошлом сезоне и последовавшего затем экстренного возвращения в родные хрустальные пенаты, казалось, от Алены не осталось ни первого, ни второго. Аксель ушел, и это, конечно, было крайне неприятно. Но не так сильно, как потеря яркой индивидуальности Косторной, которая вдруг резко сменила риторику с бунта на смирение, а образ рок-звезды — на девочку-подростка, пойманную за курением за гаражами и вынужденную теперь во всем соглашаться со старшими во избежание последствий.

По ходу сезона триксель начинал проклевываться и, кажется, теперь вернулся окончательно. Однако сама по себе Алена Косторная, которую мы знали и любили в сезоне-2019/20, начала приходить в себя только сейчас, в Гренобле, — после шикарного проката короткой программы и уверенной произвольной, несмотря на падение с шедшего первым тройного акселя.

Но главное — Алена снова становится собой. Расстроило падение на акселе? Так почему бы не выругаться прям по ходу проката. Неполадки в виртуальной микст-зоне? Она тут же берет слово: «Помогите, тут очень хреново слышно». Не хочется запариваться с ответами после произвольной: «Ой, я сейчас вообще ничего не соображаю, но ладно».

Флешбэки самого удачного в карьере Алены сезона не покидали не только меня, но и коллег. При этом сама Косторная, похоже, возвращаться к себе прежней не намерена.

«Я не хочу возвращения той Косторной, — сказала она журналистам. — Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше. Я выросла, уже не маленький ребенок. Немного другие жизненные позиции, мысли… Наверное, просто стала старше и могу донести что-то более серьезное, чем было раньше».

Осталось только понять, какой будет новая Косторная. Алена с двумя вторыми местами на этапах Гран-при (в Гренобле она получила 221,85 балла) имеет высокие шансы попасть в финал. И возможно, что именно в Осаке мы и узнаем ответ на этот вопрос.

Кстати, Алена, похоже, была единственной, кому качество льда во Франции совершенно не мешало. Во всяком случае, его она в своем пламенном спиче критиковать не стала.

«Да, не везде лужи высыхали, но не такие, что упадешь в него и весь мокрый. А ямы — это уже от спортсменов зависит. Не надо так сильно долбить по нему — и дырок не будет».

Ну как за нее не болеть, а?

Еще одна россиянка Ксения Синицына после короткой программы шла на третьем месте, однако удержать «российское трио» на пьедестале в итоге не получилось. Ксения достойно исполнила произвольную, но судьи придрались к ряду прыжковых элементов и не зачли одну из позиций в комбинированном вращении. В произволке она стала лишь шестой (128,87), в сумме — четвертой (198,76).

С третьего места ее потеснила японка Вакаба Хигути, у которой в Гренобле был, похоже, прокат жизни. Чистый тройной аксель и живая экспрессия под музыку из «Короля Льва» заставила зал визжать от восторга. Впечатлились и судьи, отдавшие Вакабе бронзу с солидным отрывом от Ксении — 204,91.

Женщины. Итоговый результат

Анна Щербакова (Россия) — 229,69 Алена Косторная (Россия) — 221,85 Вакаба Хигути (Япония) — 204,91 Ксения Синицына (Россия) — 198,76 Карен Чен (США) — 194,00 Мэрайя Белл (США) — 190,79 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 186,65 Ен Чон Пак (Южная Корея) — 186,11 Юхана Юкой (Япония) — 176,93 Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 171, 32 Леа Серна (Франция) — 170,33.

Произвольная программа

Анна Щербакова (Россия) — 151,75 Алена Косторная (Россия) — 145,41 Вакаба Хигути (Япония) — 141,04 Мэрайя Белл (США) — 129,98 Карен Чен (США) — 129,33 Ксения Синицына (Россия) — 128,87 Юхана Юкой (Япония) — 124,61 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,31 Ен Чон Пак (Южная Корея) — 119,11 Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 108,14 Леа Серна (Франция) — 107,58.