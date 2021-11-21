Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона
Детройт
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
20.11
Ренн
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
20.11
Барселона
Эспаньол
10
Футбол. Зарубежный
20.11
Фиорентина
Милан
43
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Коламбус
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
20.11
Унион Б
Герта
20
Футбол. Зарубежный
20.11
Ливерпуль
Арсенал
40
Футбол. Зарубежный
20.11
Атлетико
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
20.11
Лацио
Ювентус
02
Футбол. Премьер-лига
20.11
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
20.11
ПСЖ
Нант
31
Футбол. Зарубежный
20.11
Севилья
Алавес
22
Футбол. Зарубежный
20.11
Астон Вилла
Брайтон
20
Футбол. Зарубежный
20.11
Бернли
Кристал Пэлас
33
Футбол. Зарубежный
20.11
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
20.11
Норвич
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
20.11
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
20.11
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
20.11
Арминия
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
20.11
Байер
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
20.11
Боруссия Д
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
20.11
Боруссия М
Гройтер Фюрт
40
Футбол. Зарубежный
20.11
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
20.11
Аталанта
Специя
52
Хоккей. КХЛ
20.11
Витязь
Куньлунь
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
20.11
Динамо М
Салават Юлаев
31
Хоккей. КХЛ
20.11
Йокерит
Спартак
24
Хоккей. КХЛ
20.11
Северсталь
Барыс
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
20.11
Торпедо
Ак Барс
ОТ
23
Футбол. Премьер-лига
20.11
Локомотив
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
20.11
Сельта
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
20.11
Лестер
Челси
03
Футбол. Премьер-лига
20.11
Крылья Советов
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Россия могла занять весь пьедестал в женском одиночном. Но отдала бронзу Японии

Победу одержали чемпионы Европы — 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла.

Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе — 132,13, так и по сумме двух выступлений — 205,15. Отметим, обе российские пары допустили небольшие ошибки при исполнении каскадов.

Бронзовыми призёрами этапа Гран-при во Франции стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Спортивные пары

  1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 216,96
  2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) — 205,15
  3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) — 201,69
  4. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) — 196,34.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь