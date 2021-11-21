Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые
На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар.
На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар.
Победу одержали чемпионы Европы — 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла.
Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе — 132,13, так и по сумме двух выступлений — 205,15. Отметим, обе российские пары допустили небольшие ошибки при исполнении каскадов.
Бронзовыми призёрами этапа Гран-при во Франции стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
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