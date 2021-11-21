Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

Россия могла занять весь пьедестал в женском одиночном. Но отдала бронзу Японии

Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе — 132,13, так и по сумме двух выступлений — 205,15. Отметим, обе российские пары допустили небольшие ошибки при исполнении каскадов.