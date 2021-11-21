Мощные русские фигуристы смяли соперников жгучим испанским танцем. Под впечатлением даже легенда биатлона Фуркад

Победу в Гренобле ожидаемо одержали фавориты турнира, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дуэт из Петербурга в олимпийском сезоне катает произвольную программу под танец «Малагенья». Жгучие испанские мотивы зашли судьям — по второй оценке ребята абсолютно справедливо улетели в космос.

Техническая часть получилась не без ошибок. Саша сдвоила тулуп в каскаде, а также допустила степ-аут на выбросе. Эти косячки оказались не критичными для данного турнира — Бойкова и Козловский набрали в сумме 216,96 баллов и гарантировали себе место в финале Гран-при. Но на других этапах серии победители набирали больше. Правда и ребятам из Петербурга еще есть, за счет чего улучшить свою сумму.

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«Мы довольны тем, что сегодняшний прокат был лучше, чем на Skate America. Да, были помарки. Абсолютно дурацкие. Но самое главное, что мы видим прогресс по ходу сезона», — сказала Александра.

«Задачу минимум мы выполнили — отобрались в финал Гран-при», — добавил Дмитрий.

Кстати, награды фигуристы получали из рук легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада.

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Молодой пермский дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев во Франции были близки к своему максимуму. После идеальной короткой у ребят получилась почти идеальная произвольная. Из ошибок — сдвоенный тулуп и первый уровень на дорожке шагов. В произволке и по сумме Юля и Миша проиграли только другой российской паре. Их результат — 205,15 балла.

Обидно, но второго места во Франции и третьего в Италии российской паре скорее всего не хватит для финала Гран-при. Их главные конкуренты за попадание в шестерку — японцы Рику Миура / Рюити Кихара тоже выиграли серебро и бронзу, но обходят россиян по сумме баллов. Артемьева и Назарычев окажутся в финале в случае, если кто-то из двух топовых российских пар провалиться на домашнем этапе в Сочи — либо Анастасия Мишина и Александр Галлямов не попадут в топ-4, либо Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не попадут в топ-2 или станут третьими с суммой баллов менее 199,08.

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