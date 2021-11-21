Мощные русские фигуристы смяли соперников жгучим испанским танцем. Под впечатлением даже легенда биатлона Фуркад
В парном катании, как и в женском, у России золото с серебром на Гран-при Франции.
В парном катании, как и в женском, у России золото с серебром на Гран-при Франции.
Победу в Гренобле ожидаемо одержали фавориты турнира, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дуэт из Петербурга в олимпийском сезоне катает произвольную программу под танец «Малагенья». Жгучие испанские мотивы зашли судьям — по второй оценке ребята абсолютно справедливо улетели в космос.
Техническая часть получилась не без ошибок. Саша сдвоила тулуп в каскаде, а также допустила степ-аут на выбросе. Эти косячки оказались не критичными для данного турнира — Бойкова и Козловский набрали в сумме 216,96 баллов и гарантировали себе место в финале Гран-при. Но на других этапах серии победители набирали больше. Правда и ребятам из Петербурга еще есть, за счет чего улучшить свою сумму.
«Мы довольны тем, что сегодняшний прокат был лучше, чем на Skate America. Да, были помарки. Абсолютно дурацкие. Но самое главное, что мы видим прогресс по ходу сезона», — сказала Александра.
«Задачу минимум мы выполнили — отобрались в финал Гран-при», — добавил Дмитрий.
Кстати, награды фигуристы получали из рук легендарного французского биатлониста Мартена Фуркада.
Молодой пермский дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев во Франции были близки к своему максимуму. После идеальной короткой у ребят получилась почти идеальная произвольная. Из ошибок — сдвоенный тулуп и первый уровень на дорожке шагов. В произволке и по сумме Юля и Миша проиграли только другой российской паре. Их результат — 205,15 балла.
Обидно, но второго места во Франции и третьего в Италии российской паре скорее всего не хватит для финала Гран-при. Их главные конкуренты за попадание в шестерку — японцы Рику Миура / Рюити Кихара тоже выиграли серебро и бронзу, но обходят россиян по сумме баллов. Артемьева и Назарычев окажутся в финале в случае, если кто-то из двух топовых российских пар провалиться на домашнем этапе в Сочи — либо Анастасия Мишина и Александр Галлямов не попадут в топ-4, либо Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не попадут в топ-2 или станут третьими с суммой баллов менее 199,08.
На третьем месте американцы Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер, которые, несмотря на потерянный каскад, сумели обойти легендарных Ванессу Джеймс и Эрика Рэдфорда, выступающих за Канаду. Ванесса и Эрик отлично прыгали, но получили нули за сорванные поддержку и вращение, что отправило их на четвертое место. Возможно, опытным фигуристам помешала заминка с музыкой, которая случилась перед прокатом. Фигуристам сначала включили не ту композицию, и партнеру пришлось ехать к судьям, чтобы те поставили правильный трек.