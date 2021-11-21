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10:58 (мск), источник: Sport24

Дочь Тутберидзе Дэвис тащат на Олимпиаду в первый взрослый сезон. Ее паре ставят оценки, как мировым звездам

И это вызывает всеобщее раздражение.

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Источник: Sport24

Пока основная часть поклонников фигурного катания следила за этапом Гран-при в Гренобле и Кубком России в Перми, в Варшаве скандально закончился предпоследний «челленджер». Там фигуристов заставили кататься за полночь, и это в том числе привело к драме с жутким падением американской пары.

Но также предметом бурного обсуждения стали выступления российского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые выиграли турнир с внушительным результатом в 199,90 балла.

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Прежде всего, нужно понимать, что танцы на льду — чистая субъективность. Конечно, ее элементы присутствуют и в трех остальных видах. Но очень часто медальный расклад в танцах можно спрогнозировать еще до турнира. Грубые ошибки здесь достаточно редки, но иногда все же влияют на итоговый результат.

Лояльность судей, в основном, зависит от крутизны федерации, которую представляют спортсмены, а также номинального номера в сборной. Чем дольше катаются фигуристы, тем ближе они подбираются к топу, когда дожидаются своей «очереди». Когда ставки в кулуарах меняются, это заметно по резко возросшим результатам. Или наоборот — внезапным снижением плюсов от судей.

В Польше Дэвис и Смолкин набрали рекордные для себя 81,30 балла за ритм-танец, улучшив личный рекорд сразу на 6 баллов. Нужно понимать, что в танцах на льду вопрос медали иногда решается сотыми балла. Поэтому такой дичайший прирост, естественно, вызывает вопросы. Интересно, что изначально после окончания проката горела техническая оценка в 44,15 балла, но после пересмотра увеличилась до 47,30 балла. Судьи подняли уровни сложности сразу на нескольких элементах. А за обязательный в ритм-танце паттерн Дэвис и Смолкин и вовсе получили максимальную сложность. Огромная редкость.

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За текущий сезон все четыре ки-пойнта зачли только бронзовым призерам чемпионата мира Пайпер Гиллес и Полю Пуарье на Skate Canada. Чемпионам мира Габриэлле Пападакис/Гийому Сизерону и Виктории Синициной/Никите Кацалапову пока такое лишь снится.

Произвольный оказался чуть скромнее. В основном, за счет видимой ошибки Глеба на твиззлах, за которые он получил третий уровень сложности, и одноножной дорожки на третий уровень у обоих партнеров. Во второй день соревнований Дэвис и Смолкин получили 118,60 балла и с результатом 199,90 балла выиграли турнир. Но что с этим не так?

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Как минимум удивляет резкая смена коридора оценок. На Гран-при Канады их приняли, как и полагается, бывшим юниорам, на турнире серии Б — как середнячков.

В Польше же за сопоставимые прокаты результат стал близким к уровню мировых топов. Выступающие параллельно в Гренобле Александра Степанова и Иван Букин за ритм-танец набрали почти на 2 балла меньше, а две недели назад получили всего на 0,17 балла больше, чем Диана и Глеб. Произвольный танец Степанова и Букин все же заочно выиграли у бывших юниоров, но с небольшим отрывом. Если год назад Саша и Ваня были железным вторым номером сборной России, то после этих выходных уверенности нет.

Резкий взлет в танцах на льду — огромная редкость. В последний раз без очереди в топ врывались только легендарные Пападакис и Сизерон, но даже их рост случился на второй взрослый сезон. Дебютный год они провели практически на дне турнирной таблицы.

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Но самое интересное, что Диану и Глеба практически не за что поднимать в топ в дебютный сезон. Они не показывают ни уникальных постановок, ни потрясающего владения коньком, ни трогающего душу взаимодействия в паре. Все же танцы на льду — это не одиночное катание, где можно выучить четверные прыжки и улететь в космос.

Пара растет и прогрессирует, показывает хорошие для себя прокаты, но допускает и явные ошибки (Глеб и твиззлы в Варшаве). Возможно, в следующем цикле Дэвис/Смолкин смогут стать новаторами своего поколения. Но сейчас такой скачок в результатах после пересмотра элементов выглядит как чье-то настойчивое желание протащить дуэт в топ. Это автоматически негативно настраивает публику, хоть и не имеет ничего общего с самими спортсменами.

До чемпионата России Диана и Глеб планируют выступить на «челленджере» в Хорватии. В Сисаке станет окончательно ясно, было ли варшавское судейство разовой акцией или Дэвис и Смолкин — новая вторая пара России и очевидный кандидат на поездку в олимпийский Пекин. Пока все идет именно к этому.

Анастасия Логинова

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