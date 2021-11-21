Дочь Тутберидзе Дэвис тащат на Олимпиаду в первый взрослый сезон. Ее паре ставят оценки, как мировым звездам

Пока основная часть поклонников фигурного катания следила за этапом Гран-при в Гренобле и Кубком России в Перми, в Варшаве скандально закончился предпоследний «челленджер». Там фигуристов заставили кататься за полночь, и это в том числе привело к драме с жутким падением американской пары.

Но также предметом бурного обсуждения стали выступления российского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые выиграли турнир с внушительным результатом в 199,90 балла.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CWgxjovosXY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CWgxjovosXY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CWgxjovosXY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Diana Davis and Gleb Smolkin (@team_davis_smolkin)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прежде всего, нужно понимать, что танцы на льду — чистая субъективность. Конечно, ее элементы присутствуют и в трех остальных видах. Но очень часто медальный расклад в танцах можно спрогнозировать еще до турнира. Грубые ошибки здесь достаточно редки, но иногда все же влияют на итоговый результат.

Лояльность судей, в основном, зависит от крутизны федерации, которую представляют спортсмены, а также номинального номера в сборной. Чем дольше катаются фигуристы, тем ближе они подбираются к топу, когда дожидаются своей «очереди». Когда ставки в кулуарах меняются, это заметно по резко возросшим результатам. Или наоборот — внезапным снижением плюсов от судей.

В Польше Дэвис и Смолкин набрали рекордные для себя 81,30 балла за ритм-танец, улучшив личный рекорд сразу на 6 баллов. Нужно понимать, что в танцах на льду вопрос медали иногда решается сотыми балла. Поэтому такой дичайший прирост, естественно, вызывает вопросы. Интересно, что изначально после окончания проката горела техническая оценка в 44,15 балла, но после пересмотра увеличилась до 47,30 балла. Судьи подняли уровни сложности сразу на нескольких элементах. А за обязательный в ритм-танце паттерн Дэвис и Смолкин и вовсе получили максимальную сложность. Огромная редкость.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8ZfPCy8oSwQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За текущий сезон все четыре ки-пойнта зачли только бронзовым призерам чемпионата мира Пайпер Гиллес и Полю Пуарье на Skate Canada. Чемпионам мира Габриэлле Пападакис/Гийому Сизерону и Виктории Синициной/Никите Кацалапову пока такое лишь снится.

Произвольный оказался чуть скромнее. В основном, за счет видимой ошибки Глеба на твиззлах, за которые он получил третий уровень сложности, и одноножной дорожки на третий уровень у обоих партнеров. Во второй день соревнований Дэвис и Смолкин получили 118,60 балла и с результатом 199,90 балла выиграли турнир. Но что с этим не так?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wwA12cAREcs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как минимум удивляет резкая смена коридора оценок. На Гран-при Канады их приняли, как и полагается, бывшим юниорам, на турнире серии Б — как середнячков.

В Польше же за сопоставимые прокаты результат стал близким к уровню мировых топов. Выступающие параллельно в Гренобле Александра Степанова и Иван Букин за ритм-танец набрали почти на 2 балла меньше, а две недели назад получили всего на 0,17 балла больше, чем Диана и Глеб. Произвольный танец Степанова и Букин все же заочно выиграли у бывших юниоров, но с небольшим отрывом. Если год назад Саша и Ваня были железным вторым номером сборной России, то после этих выходных уверенности нет.

Резкий взлет в танцах на льду — огромная редкость. В последний раз без очереди в топ врывались только легендарные Пападакис и Сизерон, но даже их рост случился на второй взрослый сезон. Дебютный год они провели практически на дне турнирной таблицы.

Но самое интересное, что Диану и Глеба практически не за что поднимать в топ в дебютный сезон. Они не показывают ни уникальных постановок, ни потрясающего владения коньком, ни трогающего душу взаимодействия в паре. Все же танцы на льду — это не одиночное катание, где можно выучить четверные прыжки и улететь в космос.

Пара растет и прогрессирует, показывает хорошие для себя прокаты, но допускает и явные ошибки (Глеб и твиззлы в Варшаве). Возможно, в следующем цикле Дэвис/Смолкин смогут стать новаторами своего поколения. Но сейчас такой скачок в результатах после пересмотра элементов выглядит как чье-то настойчивое желание протащить дуэт в топ. Это автоматически негативно настраивает публику, хоть и не имеет ничего общего с самими спортсменами.

До чемпионата России Диана и Глеб планируют выступить на «челленджере» в Хорватии. В Сисаке станет окончательно ясно, было ли варшавское судейство разовой акцией или Дэвис и Смолкин — новая вторая пара России и очевидный кандидат на поездку в олимпийский Пекин. Пока все идет именно к этому.