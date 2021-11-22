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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский журналист жестко раскритиковал выступления Щербаковой

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джонатан Бейер не удовлетворен хореографией чемпионки мира по фигурному катанию Анны Щербаковой и работой Даниила Глейхенгауза.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Щербакова выиграла второй этап Гран-при в сезоне и пробилась в финал серии.

«Там нет ничего общего с музыкой. Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они абсолютно не обращают на нее внимания. Когда в музыке появляется напряжение, она просто машет руками. В кульминационные моменты она просто катается. При изменениях темпа сама Щербакова не меняется. Я не знаю, не обращает ли на это внимание Даниил Глейхенгауз или просто не может понять музыку, но она пропускает абсолютно все моменты. Ему нужно поработать с музыкантом и изменить музыку. Он ребенок, это безумие, и оно разочаровывает», — сказал Бейер в подкасте The Skating Lesson на YouTube.

Щербаковой 17 лет, в текущем сезоне она также стала второй на турнире в Будапеште. В прошлом сезоне россиянка выиграла все турниры, в которых принимала участие, — чемпионат мира, командное мировое первенство, чемпионат России, два этапа Кубка России и командный Кубок Первого канала. Щербакова тренируется в группе Этери Тутберидзе, Глейхенгауз является ее хореографом.

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