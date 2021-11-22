Американский журналист жестко раскритиковал выступления Щербаковой

«Там нет ничего общего с музыкой. Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они абсолютно не обращают на нее внимания. Когда в музыке появляется напряжение, она просто машет руками. В кульминационные моменты она просто катается. При изменениях темпа сама Щербакова не меняется. Я не знаю, не обращает ли на это внимание Даниил Глейхенгауз или просто не может понять музыку, но она пропускает абсолютно все моменты. Ему нужно поработать с музыкантом и изменить музыку. Он ребенок, это безумие, и оно разочаровывает», — сказал Бейер в подкасте The Skating Lesson на YouTube.