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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский журналист раскрыл схему завышения оценок дочери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис в интервью YouTube-каналу This and That высказался о выступлении российской пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в танцах на льду.

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Источник: РИА "Новости"

Лис посчитал, что пара получила слишком высокие баллы на Кубке Варшавы. По его мнению, причина в тренерской схеме Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда. «Они величайшие политики и стратеги. А Галина Гордон-Полторак — судья, которая предана им много лет и работает председателем технического комитета Международного союза конькобежцев», — обратил внимание журналист.

Он также добавил, что Дэвис и Смолкин выступают на менее важных турнирах для повышения репутации. В конце журналист отметил, что пара показывает не слишком сложный контент, а судьи завышают им оценки.

Дэвис и Смолкин стали победителями Кубка Варшавы. Они набрали по итогам двух программ 199,90 балла. В прошедшем сезоне пара завоевала бронзу на чемпионате России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт стал шестым, а на юниорском чемпионате мира россияне продемонстрировали пятый результат.

17-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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