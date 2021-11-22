Американский журналист раскрыл схему завышения оценок дочери Тутберидзе

Лис посчитал, что пара получила слишком высокие баллы на Кубке Варшавы. По его мнению, причина в тренерской схеме Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда. «Они величайшие политики и стратеги. А Галина Гордон-Полторак — судья, которая предана им много лет и работает председателем технического комитета Международного союза конькобежцев», — обратил внимание журналист.

Он также добавил, что Дэвис и Смолкин выступают на менее важных турнирах для повышения репутации. В конце журналист отметил, что пара показывает не слишком сложный контент, а судьи завышают им оценки.

Дэвис и Смолкин стали победителями Кубка Варшавы. Они набрали по итогам двух программ 199,90 балла. В прошедшем сезоне пара завоевала бронзу на чемпионате России среди юниоров. В финале юниорского Гран-при танцевальный дуэт стал шестым, а на юниорском чемпионате мира россияне продемонстрировали пятый результат.