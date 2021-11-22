Слуцкая назвала пользу от работы спортсменов в политике

Спортсменка посчитала, что в Госдуме может работать любой человек, за которого проголосовали избиратели, потому что он получил высшее образование и разбирается во многих вопросах. По ее мнению, навыки и умение бывших спортсменов помогут им в политике. При этом бывшая фигуристка подчеркнула, что сама не готова заниматься этим видом деятельности.