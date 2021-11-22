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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкая назвала пользу от работы спортсменов в политике

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram поделилась мнением о спортсменах в политике.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка посчитала, что в Госдуме может работать любой человек, за которого проголосовали избиратели, потому что он получил высшее образование и разбирается во многих вопросах. По ее мнению, навыки и умение бывших спортсменов помогут им в политике. При этом бывшая фигуристка подчеркнула, что сама не готова заниматься этим видом деятельности.

В январе этого года четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Он заявил, что спортсменам не место в политике, и выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.

Среди заседающих в Госдуме бывших спортсменов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, Антон Шипулин и Николай Валуев.

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