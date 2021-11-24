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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Бельгийская фигуристка: я не могу понять, как русские девчонки в 12 лет прыгают четверные

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс призналась, что не понимает, как росссийские спортсменки уже в 12 лет способны исполнять четверные прыжки.

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Источник: РИА "Новости"

«Ты знаешь, это просто безумие (смеётся)! Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет… В это просто невозможно поверить.

Если вот прямо сейчас представить гипотетического 12-летнего ребёнка-фигуриста, я с трудом смогу предсказать, когда он запрыгает тройные. А в России они в этом возрасте уже делают квады! Серьёзно, я не могу понять, как это возможно», — приводит слова Хендрикс «Матч ТВ».

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