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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда занимает четвертое место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Коляда за свой прокат получил 84,48 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим стал японец Кадзуки Томоно — 95,81. Второй результат показал представитель Грузии Морис Квителашвили — 95,37. Третьим стал канадец Роман Садовский — 84,59.

Другие представители России Евгений Семененко (81,00) и Марк Кондратюк (74,16) занимают соответственно 7-е и 11-е места.

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.

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