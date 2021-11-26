Коляда идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи
СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда занимает четвертое место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи.
СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда занимает четвертое место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Сочи.
Коляда за свой прокат получил 84,48 балла.
Лучшим стал японец Кадзуки Томоно — 95,81. Второй результат показал представитель Грузии Морис Квителашвили — 95,37. Третьим стал канадец Роман Садовский — 84,59.
Другие представители России Евгений Семененко (81,00) и Марк Кондратюк (74,16) занимают соответственно 7-е и 11-е места.
Произвольную программу фигуристы представят в субботу.