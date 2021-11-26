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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 26 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева, установившая новый мировой рекорд, занимает первую строчку после короткой программы в женском одиночном катании на заключительном в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит в Сочи.

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Источник: Спорт РИА Новости

За свой прокат 15-летняя спортсменка получила 87,42 балла. Предыдущее достижение принадлежало также россиянке — Алене Косторной (85,45 балла). Валиева занимает первую строчку после короткой программы. На втором месте ее соотечественница Елизавета Туктамышева (80,10), на третьем — Мэрайя Белл из США (69,37). Россиянка Майя Хромых идет пятой (64,72).

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В пятницу Валиева исполнила аксель в три с половиной оборота, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

После выступления она сказала журналистам, что довольна прокатом и рада, что тренеры ее похвалили.

«Получила удовольствие от своего катания, и есть всегда к чему стремиться», — добавила фигуристка.

Произвольные программы женщины представят 27 ноября.

Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Она уже выиграла этап серии Гран-при в Канаде, на котором побила рекорды в произвольной программе (180,89) и по сумме баллов (265,08), и турнир серии «Челленджер» в Финляндии.

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