Фигуристы Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при в танцах на льду
Россияне выиграли два этапа серии Гран-при.
Россияне выиграли два этапа серии Гран-при.
СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, заняли первое место на заключительном этапе Гран-при. Соревнования проходят в Сочи.
Ранее российский дуэт выиграл этап Гран-при в Японии. Две победы на этапах серии позволили фигуристам отобраться в финал соревнований.
Синицина и Кацалапов на этапе в Сочи набрали 211,72 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), третьими — представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40). Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин расположились на шестой позиции (180,93), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли восьмое место (177,51).
Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Также в финале выступят Гиньяр и Фаббри, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.