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18:09 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при в танцах на льду

Россияне выиграли два этапа серии Гран-при.

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Источник: РИА "Новости"

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, заняли первое место на заключительном этапе Гран-при. Соревнования проходят в Сочи.

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Ранее российский дуэт выиграл этап Гран-при в Японии. Две победы на этапах серии позволили фигуристам отобраться в финал соревнований.

Синицина и Кацалапов на этапе в Сочи набрали 211,72 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), третьими — представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40). Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин расположились на шестой позиции (180,93), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли восьмое место (177,51).

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Также в финале выступят Гиньяр и Фаббри, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

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