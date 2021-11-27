Впервые в истории четыре спортивные пары из России выступят в финале Гран-при

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В топ-6 вошли сразу четыре российские пары. Это чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Соперниками россиян станут китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун и японцы Рику Миура/Рюити Кихара.

По два этапа удалось выиграть Мишиной и Галлямову, а также китайской паре.

Отметим, что впервые в истории в финале Гран-при выступят четыре спортивные пары, представляющие одну страну. Ранее лучшим достижением был выход трёх пар.