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27 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Российские пары и танцоры взяли золото на Гран-при России, но есть нюанс

Мишина/Галлямов реабилитировались за поражение в короткой программе, Синицина/Кацалапов, наоборот, подвесили вопросы.

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Источник: РИА "Новости"

«Гран-при России»
Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 226,98
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 212,59
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) — 193,54.


Танцы
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 211,72
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 203,71
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 191,40…
6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 180,93…
8. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) — 177,51.

Кажется, чем ближе к Олимпиаде, тем больше танцы и пары напоминают друг друга. Недаром эти виды пришлось объединить в один текст, потому что по отдельности русская публика эти виды, к сожалению, не читает.

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В танцах любят говорить про очередь, репутацию — ярче всего про это на неделе сказала мама одной из участниц этапа Наталья Скопцова. «Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и все такое. И Дэвис — олимпийская в команде».

Наши танцевальные пары, которые вроде как могли бы побороться с Дэвис и Смолкиным, в Сочи не убедили. По крайней мере по оценкам. Сами Скопцова и Алешин сказали после прокатов, что «оценки — уже не наша прерогатива». Как знать — может, от дальнейших расспросов спасло прекрасное нововведение организаторов в микст-зоне. В отличие от других этапов «Гран-при», где журналистам давали общаться с фигуристами без цензуры, здесь вопросы надо было отправить в чат, и задавала их пресс-атташе ФФККР.

Главный итог турнира в Сочи — Александра Степанова и Иван Букин без финала «Гран-при». Итальянцы Гиньяр/Фаббри их ожидаемо обошли. Хотя по сумме между ними мизерная разница в 1,5 балла.

Битва россиян в парах

Короткую программу у пар сенсационно выиграли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — но получили на домашнем этапе всего 73,91 балла. Потому что эти ребята фактически идут против системы. Против пар Тамары Москвиной и Этери Тутберидзе, против академического парного катания, которое нравится Максиму Транькову. Это снова про очередь и репутацию.

А пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов — тоже очень самобытная, силовая, техничная и красивая — в пятницу увидела на табло 73,64 де-факто без одного прыжкового элемента.

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Таков был расклад перед произвольной — для попадания в финал лидеров устраивало и второе место, они все сделали в Канаде, где вырвали серебро. Но через месяц чемпионат России, и глупо отрицать важность расстановки сил перед ним.

Сейчас, надо признать, против Мишиной и Галлямова были бы бессильны даже китайцы. Их катание было такое же белоснежно-чистое, как зимние костюмы под микс из бессмертного Георгия Свиридова. На их прокате было настоящее ощущение олимпийского сезона и того, что Россия сейчас — мекка фигурного катания. Русская классическая музыка, запредельный уровень сложности, рев трибун, которого нет на других этапах, и сами трибуны с олимпийской историей.

227 баллов — это уровень победы на чемпионате мира. Перед просмотром оценок довольная пара и дуэт тренеров Тамара Москвина — Артур Минчук даже чокнулись мороженым и отведали. Еще ни одни фигуристы так открыто не выражали публичное презрение ЗОЖ и правильному питанию.

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Но Дарья с Денисом явно разозлились, хотели вцепиться в успех короткой программы и доехать на его волне. Почти получилось. Первым пошел каскад, тулупный 3+3+2, который исполняют в мировом пелетоне только они. На него сил хватило, а вот на последующем, куда более простом тройном сальхове партнерша равновесие потеряла. Больше ошибок не было. Ребята тоже сверхтехничные — делают редкий тодес вперед-наружу, а Денис во время дорожки еще и делает лишний прыжок. А после проката Дарья еще и у бортика поймала летевшую с трибун мягкую игрушку. Ну акробаты же!

212,59 — с точки зрения борьбы за сборную им наверняка хотелось бы больше, но сами призеры довольно кивали головами. Главное — в финале у нас сразу четыре российские пары и по одной китайской и японской. Наконец все наши встретятся вместе. Репетиция чемпионата России на Японских островах.

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Синицина и Кацалапов проигрывают французам

В танцах у нас тоже золото — но Виктория Синицина и Никита Кацалапов не убедили. Сами они довольны точно не остались. Ошибки, снижения на поддержках — и выигрыш в считаные сотые у итальянцев Гиньяр/Фаббри, которые в танцевальной иерархии находятся на другой планете. Слава богу, запаса на ритм-танце хватило, но в заочной борьбе с французами Пападакис и Сизероном важен каждый прокат. Да и в очной борьбе они в итоге уступили первое место в таблице серии «Гран-при» — по 30 очков, но сумма баллов 427 на 441 красноречива.

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Поскольку в танцах никто толком не разбирается, а во время трансляции даже зависало табло с оценками, слово тому, кто точно разбирается, — Никите Кацалапову:

— Эту ошибку никто не ожидал — наоборот, хотел более мягко поставить Вику с поддержки, такое вообще первый раз, переборщил или что-то еще. Все поправимо. А вот то, что получили два дедакшна за передержанные поддержки, — над этим надо поработать. Я все считал, но не получилось. Недоволен прокатом, но это тоже опыт, и расстраиваться я не собираюсь. Есть рабочий план, движемся вперед. Многие вещи были лучше, чем в Японии, но что-то не получилось. До Олимпийских игр нужно чистить абсолютно все.

Так что все за уборку. Хорошо бы первые признаки чистоты увидеть уже в Японии, чтобы сказать французам в стиле князя Святослава и одной рекламы чистящего средства: «Тогда мы идем к вам».

Автор: Дмитрий Кузнецов

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