Валиева с тремя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Сочи
СОЧИ, 27 ноя — РИА Новости. Россиянка Камила Валиева одержала победу на заключительном этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи, установив на соревнованиях три мировых рекорда.
СОЧИ, 27 ноя — РИА Новости. Россиянка Камила Валиева одержала победу на заключительном этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи, установив на соревнованиях три мировых рекорда.
Спортсменка за произвольный прокат получила 185,29 балла. В сумме 15-летняя фигуристка набрала 272,71 балла.
Она побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе (180,89) и по сумме двух программ (265,08). В пятницу россиянка стала абсолютной рекордсменкой мира в женском одиночном катании, превзойдя мировое достижение в короткой программе (87,42).
Второе и третье места на Гран-при России заняли другие представительницы России — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (229,23 по сумме баллов) и Майя Хромых (219,69) соответственно.
Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Она выиграла этап серии Гран-при в Канаде и турнир серии «Челленджер» в Финляндии.