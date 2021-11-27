Валиева с тремя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Сочи

Спортсменка за произвольный прокат получила 185,29 балла. В сумме 15-летняя фигуристка набрала 272,71 балла.

Она побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе (180,89) и по сумме двух программ (265,08). В пятницу россиянка стала абсолютной рекордсменкой мира в женском одиночном катании, превзойдя мировое достижение в короткой программе (87,42).

Второе и третье места на Гран-при России заняли другие представительницы России — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (229,23 по сумме баллов) и Майя Хромых (219,69) соответственно.