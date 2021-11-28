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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Как можно смотреть этот цирк?» Иностранцы ополчились на Валиеву после выдающейся победы

Критики нашли изъяны даже в идеальном прокате Валиевой. Они предъявляют претензии к судьям и ругают фигуристку за недостаток эмоций.

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Источник: РИА "Новости"

Камила Валиева вновь бьёт рекорды. Её произвольная программа на Гран-при России произвела фурор. 15-летняя фигуристка вновь показала бесподобный и чистый прокат, который судьи оценили сумасшедшими 185,29 балла. Валиевой рукоплескали абсолютно все — и болельщики на арене «Айсберг» в Сочи, и эксперты.

«Валиева находится в собственной лиге. Это её мир»

«Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, который Валиева когда-либо исполняла», — отметил американский журналист Джеки Вонг.

«На этой неделе Валиева вышла на пик, приземления без сучка без задоринки и безукоризненное движение. Вопрос в том, сможет ли она поддерживать такую форму до конца февраля? Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования», — написал репортёр NBC Olympics Дэвид Кейн.

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«Включите меня в число тех, кто встал, чтобы поаплодировать Валиевой. Это было просто невероятно, даже с маленькой-маленькой ошибкой. Это её мир, и все остальные могут только восхищаться. Всё равно хотелось бы видеть от Валиевой больше экспрессии в первые три минуты, но дома она добавила в этом компоненте по сравнению со Skate Canada. Кстати, она бы выиграла и в соревновании мужчин, с отрывом в шесть баллов.

Валиева сейчас находится в своей собственной лиге, на голову выше даже своих грозных соперниц из России. Она выдала рекордные результаты в короткой и произвольной программах, а техническая оценка в произвольной программе (109,02) почти на девять очков лучше, чем у всех остальных. И почти на 15 очков лучше, чем у действующей чемпионки мира Щербаковой. Если не будет травм или болезней, Валиева выглядит явным фаворитом на олимпийское золото. Но, как мы знаем, лёд скользкий», — выразил мнение журналист Филип Херш.

«Сможет ли кто-нибудь победить Валиеву в Пекине?» — задались риторическим вопросом в «твиттере» Олимпиады.

«Оценки за компоненты… Хахаха, это цирк»

Но даже после выдающейся победы Камилы иностранные болельщики всё же нашли к чему придраться. На неё ополчились и за приевшееся «Болеро», и за недостаток эмоций, а также выговаривали, что устали смотреть на то, как один 15-летний вундеркинд из России сменяет другого.

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  • Оценки завышены. Да, она потрясающая, тут нет вопросов, но на 53 балла выше Лизы? Не так потрясающе.
  • Она получает больше баллов, чем большинство мужчин.
  • Безумие. Даже у чистого проката Трусовой с шестью четверными не будет шанса побить такое.
  • Кстати, Валиевой на финале юниорского Гран-при два года назад (который она выиграла с чистым прокатом) поставили 62,58 балла за компоненты. Сегодня у неё 76,27, почти на 22% больше. Она стала на 22% лучше кататься?
  • Сотникова, Загитова, Валиева. Три подряд олимпийские чемпионки, которые не оставили никакого наследия и не оказали влияния на спорт. Пусть их тела болят как можно меньше с помощью любых лекарств, которые бы ни нахимичила Россия.
  • Ну ё-мое, Валиева такая неинтересная.

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  • Я должна быть в восторге от такого триумфального проката. Так сложно объяснить людям, почему я всё-таки ненавижу этот прокат.
  • Камила хороша, но я ничего не чувствую. Никаких эмоций, к тому же «Болеро». Запретите его в фигурном катании навсегда!
  • Если обойдётся без непредвиденных обстоятельств, вот ваша следующая олимпийская чемпионка. Но каким бы технически великолепным ни было это исполнение, программа меня не увлекла. Она кажется пустой и не вяжется с музыкой.
  • Эмоционально не трогает совершенно. Просто не могу собраться, чтобы переживать за очередное 15-летнее дарование с недолговечной техникой, которое, вероятно, закончит к 18 годам из-за травм.
  • По техническим оценкам вопросов нет, хотя надбавки за тулупы подозрительно высокие. Но оценки за компоненты… Хахаха, это цирк.
  • Как можно смотреть этот цирк? Глаза болят.
  • Этот спорт мёртв. Каким образом Валиева получила более 76 баллов за компоненты?

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«Валиева — богиня»

Стоит отметить, что далеко не все любители фигурного катания критиковали российскую фигуристку. Многие хвалили и защищали её.

  • Ну каким образом оценки Валиевой завышены? Да сейчас нет такого мужчины в фигурном катании, который бы не испытал огромных трудностей, пытаясь откатать её «Болеро».
  • У Камилы самый красивый тройной аксель, что я видела.
  • Валиева — богиня.
  • От прыжков Валиевой сносит крышу!
  • Иногда забываешь, что ей всего лишь 15 лет. Сумасшедший прокат!

Елена Кузнецова

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