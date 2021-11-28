«Как можно смотреть этот цирк?» Иностранцы ополчились на Валиеву после выдающейся победы

«Включите меня в число тех, кто встал, чтобы поаплодировать Валиевой. Это было просто невероятно, даже с маленькой-маленькой ошибкой. Это её мир, и все остальные могут только восхищаться. Всё равно хотелось бы видеть от Валиевой больше экспрессии в первые три минуты, но дома она добавила в этом компоненте по сравнению со Skate Canada. Кстати, она бы выиграла и в соревновании мужчин, с отрывом в шесть баллов.



Валиева сейчас находится в своей собственной лиге, на голову выше даже своих грозных соперниц из России. Она выдала рекордные результаты в короткой и произвольной программах, а техническая оценка в произвольной программе (109,02) почти на девять очков лучше, чем у всех остальных. И почти на 15 очков лучше, чем у действующей чемпионки мира Щербаковой. Если не будет травм или болезней, Валиева выглядит явным фаворитом на олимпийское золото. Но, как мы знаем, лёд скользкий», — выразил мнение журналист Филип Херш.