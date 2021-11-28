«Как можно смотреть этот цирк?» Иностранцы ополчились на Валиеву после выдающейся победы
Критики нашли изъяны даже в идеальном прокате Валиевой. Они предъявляют претензии к судьям и ругают фигуристку за недостаток эмоций.
Критики нашли изъяны даже в идеальном прокате Валиевой. Они предъявляют претензии к судьям и ругают фигуристку за недостаток эмоций.
Камила Валиева вновь бьёт рекорды. Её произвольная программа на Гран-при России произвела фурор. 15-летняя фигуристка вновь показала бесподобный и чистый прокат, который судьи оценили сумасшедшими 185,29 балла. Валиевой рукоплескали абсолютно все — и болельщики на арене «Айсберг» в Сочи, и эксперты.
«Вау, наверное, лучший четверной сальхов и лучший тройной аксель, который Валиева когда-либо исполняла», — отметил американский журналист Джеки Вонг.
«На этой неделе Валиева вышла на пик, приземления без сучка без задоринки и безукоризненное движение. Вопрос в том, сможет ли она поддерживать такую форму до конца февраля? Валиева выиграла и женские, и мужские соревнования», — написал репортёр NBC Olympics Дэвид Кейн.
«Включите меня в число тех, кто встал, чтобы поаплодировать Валиевой. Это было просто невероятно, даже с маленькой-маленькой ошибкой. Это её мир, и все остальные могут только восхищаться. Всё равно хотелось бы видеть от Валиевой больше экспрессии в первые три минуты, но дома она добавила в этом компоненте по сравнению со Skate Canada. Кстати, она бы выиграла и в соревновании мужчин, с отрывом в шесть баллов.
Валиева сейчас находится в своей собственной лиге, на голову выше даже своих грозных соперниц из России. Она выдала рекордные результаты в короткой и произвольной программах, а техническая оценка в произвольной программе (109,02) почти на девять очков лучше, чем у всех остальных. И почти на 15 очков лучше, чем у действующей чемпионки мира Щербаковой. Если не будет травм или болезней, Валиева выглядит явным фаворитом на олимпийское золото. Но, как мы знаем, лёд скользкий», — выразил мнение журналист Филип Херш.
«Сможет ли кто-нибудь победить Валиеву в Пекине?» — задались риторическим вопросом в «твиттере» Олимпиады.
Но даже после выдающейся победы Камилы иностранные болельщики всё же нашли к чему придраться. На неё ополчились и за приевшееся «Болеро», и за недостаток эмоций, а также выговаривали, что устали смотреть на то, как один 15-летний вундеркинд из России сменяет другого.
Стоит отметить, что далеко не все любители фигурного катания критиковали российскую фигуристку. Многие хвалили и защищали её.
Елена Кузнецова