Евгения Медведева планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора.
— Знаю, что ты можешь поехать в Пекин-2022. В какой роли собираешься на Олимпиаду?
— В первую очередь, в той роли, которая была у меня на Гран-при России (в качестве комментатора). А еще вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР), чтобы поддержать наш спорт и нашу команду.
Я надеюсь, я там окажусь, и не будет никаких трудностей, которые возникли перед Токио-2020. Я должна была поехать и на летние Игры, но не вышло. Мы решили остаться в России, потому что была сложная ситуация, не все были вакцинированы. Но сейчас все в порядке. Надеюсь, все получится, — сказала Медведева в интервью инстаграму МОК.