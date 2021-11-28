Евгения Медведева планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора

Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Динамо М
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
ПСЖ
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сочи
28
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Салават Юлаев
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Динамо
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ренн
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Трактор
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Унион Б
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Лион
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Металлург
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Виннипег
24
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Торино
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Нэшвилл
62
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Атлетико
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона
Даллас
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Эдмонтон
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Баффало
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Лос-Анджелес
Оттава
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Монреаль
36
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Труа
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Севилья
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Сиэтл
14
Футбол. Зарубежный
27.11
Ницца
Метц
01
Футбол. Зарубежный
27.11
Вильярреал
Барселона
13
Футбол. Зарубежный
27.11
Венеция
Интер
02
Все события
Фоторепортажи
306:0! Россия разгромила Кипр
30«Спартак» снова побеждает «Наполи». На этот раз в Москве
12:08 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что планирует поехать на Олимпиаду-2022 в качестве комментатора.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Знаю, что ты можешь поехать в Пекин-2022. В какой роли собираешься на Олимпиаду?

— В первую очередь, в той роли, которая была у меня на Гран-при России (в качестве комментатора). А еще вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР), чтобы поддержать наш спорт и нашу команду.

Я надеюсь, я там окажусь, и не будет никаких трудностей, которые возникли перед Токио-2020. Я должна была поехать и на летние Игры, но не вышло. Мы решили остаться в России, потому что была сложная ситуация, не все были вакцинированы. Но сейчас все в порядке. Надеюсь, все получится, — сказала Медведева в интервью инстаграму МОК.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь