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10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Японии сообщили, что финал «Гран-при» состоится. Участники будут жить в «пузыре»

Власти Японии сообщили, что финал «Гран-при» по фигурному катанию состоится. Турнир пройдет в формате «пузыря».

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Источник: AFP 2021

«Мы продолжаем подготовку к соревнованиям с учетом последних указаний правительства по борьбе с пандемией», — рассказали в федерации фигурного катания Японии.

Ограничения затронут всех спортсменов, включая и японских фигуристов.

29 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ из-за распространения нового штамма коронавируса. Он не сообщил о том, когда ограничения будут сняты. Финал «Гран-при» пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке.

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