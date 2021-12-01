Ягудин высмеял желание Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании

«Выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар. По нашему предложению изменения в правилах вступят в силу с сезона-2023/2024. При этом если какой-либо фигурист уже участвовал в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, он будет допущен к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже если он пока еще не соответствует возрастным критериям», — цитирует телеканал заявление норвежской ассоциации.

Инициативу планируется рассмотреть на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). На это уже отреагировал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он предложил норвежской стороне следить за собственными спортсменами.

«Очень смешно! Норвегия, а у вас фигуристы хоть имеются? Может, лучше запретим астматиков в биатлоне и лыжах?» — написал он в Instagram-сторис.

Конгресс ISU, который должен рассмотреть вопрос о возрастном цензе для фигуристов, планируется провести с 31 мая по 4 июня в Таиланде. Предполагается, что изменения, если их одобрят, вступят в силу после Олимпиады-2022. В российской Федерации фигурного катания на коньках уже заявляли, что будут выступать против повышения возрастной планки.