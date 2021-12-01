Евгения Медведева призналась, что после серебра Олимпиады-2018 её бросил парень

«Отношения закончились четыре года назад, я уже не хочу это воротить. Когда ты впервые влюбляешься, то даже представить не можешь, что можно испытывать чувства ещё сильнее. Всё завершилось некрасиво. Закончилась Олимпиада, был тяжёлый момент. Сразу после Игр человек мне прямым текстом сказал: “Ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни”. Мы были вместе почти два года. Я переживала просто из-за всего.



Сейчас уже не знаю, была ли это любовь. Плохо, когда ты видишь человека идеальным. Любовь должна быть осознанная, недостатки тоже нужно замечать. Если у тебя есть партнёр, то с ним нужно проговаривать все моменты, которые вас не устраивают. У меня сильно поменялись взгляды на отношения с тех пор», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена».