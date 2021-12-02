Медведева рассказала о своих отношениях с известным тиктокером

«Мы друзья, сто процентов, конечно», — заявила спортсменка. Милохин попытался возразить ей, однако Медведева остановила его. «Есть красивые девушки, но ты не думаешь о том, что если она нравится, это значит, что вы будете встречаться и будете вместе на всю жизнь. Она нравится, и ты живешь с этим. Все хорошо», — объяснил тиктокер.