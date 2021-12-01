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21:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева объяснила, почему фактически завершила карьеру в большом спорте

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева фактически завершила карьеру.

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Источник: Reuters

Фигуристка призналась, что ещё в прошлом году задумывалась о продолжении выступлений, однако проблемы со спиной вынудили её закончить со спортом.

«У меня большие проблемы со спиной были. Оказалось, что они как на Олимпиаде были, так и после неё. У меня спина в одну сторону не поворачивается, только влево. Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, ещё тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», — сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом она заявила, что не хочет давления со стороны болельщиков и возможного болезненного отношения их к сложившейся ситуации. Именно поэтому официального заявления о завершении карьеры ещё нет.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года.

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