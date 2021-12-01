Медведева объяснила, почему фактически завершила карьеру в большом спорте

«У меня большие проблемы со спиной были. Оказалось, что они как на Олимпиаде были, так и после неё. У меня спина в одну сторону не поворачивается, только влево. Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, ещё тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», — сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу «Макарена».