Источник: финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке будет отменен

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, будет отменен. Об этом в четверг сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что решение об отмене было принято из-за угрозы распространения омикрон-штамма нового коронавируса. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

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