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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Повеселились от души»: Валиева рассказала о походе на «Вечерний Ургант»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями от похода на популярное шоу «Вечерний Ургант».

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7
фотографий
7
фотографий

«Мой первый и супервеселый выход к “Вечернему Урганту”. Повеселились от души, одна игра чего стоила. Моим фанатам отдельное спасибо за баннер с поддержкой», — подписала пост 15-летняя фигуристка.

Помимо этого, в Instagram Команды Тутберидзе также появилось фото, где сразу четыре представительницы отечественного фигурного катания (Камила Валиева, Алена Косторная, Майя Хромых, Анна Щербакова) стоят вместе с Иваном Ургантом.

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