Молодых российских фигуристов «вырубят». Чем грозит изменение правил

Требования международной федерации

После Олимпиады 2022 года в Пекине конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит предложение поднять возрастной ценз до 17 лет при переходе во взрослый уровень в одиночном катании. Сейчас он составляет 15 лет.

Предложение вновь внесли норвежцы, от них уже поступали такие заявления, но они автоматически признавались недействительными. Теперь же этот вопрос будет обсуждаться. Возможно, пройдет голосование.

Согласно предложению, выход на взрослые соревнования будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин, с 16 лет — для танцевальных дуэтов и спортивных пар. Если изменения будут одобрены, они должны вступить в силу в сезоне-2023/24.

Трагедия вне льда

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В прошлом году вопрос о поднятии возрастного ценза был поднят после трагической гибели фигуристки с российскими корнями Екатерины Александровской, которая представляла на спортивной арене Австралию. Известно, что после неудачного сезона 2019/20 20-летняя спортсменка прекратила выступления из-за проблем со здоровьем, после чего вернулась в Россию. Начав профессиональную карьеру в 15 лет, уже в 20 она страдала от депрессии в том числе из-за нереализованной спортивной карьеры.

Горшков против

Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков уже выразил позицию страны по данному вопросу.

Мы уже неоднократно заявляли, что наша федерация категорически против поднятия возрастного ценза, и мы готовы вновь аргументировать свою позицию. Для чего это нужно Норвегии? На это пусть отвечают те, кто это предлагает. Лучше спросить у них. Александр Горшков Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России

Удар по России

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если предложение норвежцев будет принято, то нынешнее 15-летнее поколение должно перенести изменения безболезненно: Камила Валиева в ближайшее время точно поедет на Олимпиаду и ЧМ (если не получит травму), а Майе Хромых и Дарье Усачевой к сезону-2023/24 уже исполнится 17 лет, даже если они вдруг не успеют попасть на требуемые турниры до этого момента. Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная соблюли все условия еще в предыдущие годы.

Сложности могут возникнуть у 14-летних фигуристок — например, у Софьи Акатьевой, Софьи Самоделкиной и Анастасии Зининой.

В следующем сезоне им нужно будет приходить на смену предыдущему поколению, чтобы успеть пробиться на главные международные старты до сезона-2023/24 и не ждать еще пару лет до своего 17-летия.

Таким образом, с 13 лет и моложе российские фигуристы встанут в режим ожидания, хотя уже многие из них исполняют такой набор прыжков, который позволил бы побороться за медаль на взрослой Олимпиаде.

Мнение экспертов

Вы знаете, конечно, они бьют по нашим девочкам. Это все делается, чтобы наших девочек «вырубить». Понятно, что нигде в мире нет такой скамейки запасных пятнадцатилетних, которые могут соревноваться как взрослые. Скорее всего они это примут. Значит будет юниорский спорт интересным. В любом случае, будем наслаждаться и юниорским, и взрослым спортом. Как будет, так будет. Наталья Бестемьянова олимпийская чемпионка 1988 года