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12:01 (мск), источник: Sport24

Медведева: Хотела бы стать продюсером и создавать ледовые шоу

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью Olympics рассказала о планах на будущее.

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Источник: Sport24

«В последнее время у меня появилось свободное время. Я все еще играю на укулеле, а вот рисую меньше. Я стала читать книги, что достаточно необычно для меня. И мои родители такие: “Ого, ничего себе!” Недавно за три месяца я прочитала 20 книг. И я подумала, что настало время пойти получать еще одно образование. Да, я хотела бы стать продюсером. Продюсером чего? Посмотрим. Это интересно, и я думаю, важно для моего будущего. Я думаю, что я точно хочу создавать ледовые шоу, поэтому мне интересна профессия продюсера. Продюсер — это главный человек в шоу. И мне кажется, что эта работа как раз по мне — организовывать для людей развлекательные мероприятия, в которых я могу проявить себя как художник. В моей голове сейчас столько идей и для программ, и для шоу. Но при этом я не думаю, что я бы хотела стать хореографом или тренером. Так что посмотрим. Сейчас я учусь на продюсера, но может быть через пять лет я буду уже совсем другим человеком, который, не знаю, будет рисовать картины или что-нибудь еще.

Где я вижу себя через пять лет… Через год я надеюсь быть там же, где и сейчас. И я надеюсь, что мне по-прежнему будет нравиться. А пять лет — это достаточно большой срок, особенно сейчас, когда за два года все так круто поменялось в мире», — рассказала Медведева.

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