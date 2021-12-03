Медведева: Хотела бы стать продюсером и создавать ледовые шоу

«В последнее время у меня появилось свободное время. Я все еще играю на укулеле, а вот рисую меньше. Я стала читать книги, что достаточно необычно для меня. И мои родители такие: “Ого, ничего себе!” Недавно за три месяца я прочитала 20 книг. И я подумала, что настало время пойти получать еще одно образование. Да, я хотела бы стать продюсером. Продюсером чего? Посмотрим. Это интересно, и я думаю, важно для моего будущего. Я думаю, что я точно хочу создавать ледовые шоу, поэтому мне интересна профессия продюсера. Продюсер — это главный человек в шоу. И мне кажется, что эта работа как раз по мне — организовывать для людей развлекательные мероприятия, в которых я могу проявить себя как художник. В моей голове сейчас столько идей и для программ, и для шоу. Но при этом я не думаю, что я бы хотела стать хореографом или тренером. Так что посмотрим. Сейчас я учусь на продюсера, но может быть через пять лет я буду уже совсем другим человеком, который, не знаю, будет рисовать картины или что-нибудь еще.



Где я вижу себя через пять лет… Через год я надеюсь быть там же, где и сейчас. И я надеюсь, что мне по-прежнему будет нравиться. А пять лет — это достаточно большой срок, особенно сейчас, когда за два года все так круто поменялось в мире», — рассказала Медведева.