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10:57 (мск), источник: Sport24

Евгения Медведева рассказала о выступлении с Даней Милохиным в «Ледниковом периоде»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем участии в шоу «Ледниковый период» вместе с тиктокером Даней Милохиным.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Ледниковый период», в котором я участвую вместе с певцом и тиктокером Даней Милохиным, действительно занимает большую часть моей жизни сейчас. У нас неплохо получается, я думаю. Это тоже мне интересно, потому что это новая для меня история — я ведь одиночница, а тут я катаюсь в паре, да еще и с непрофессионалом. Но это-то и придает мне мотивацию к тренировкам, да и соревнованиям в рамках этого проекта на самом деле не лишены переживаний. Я не ожидала, что у нас будут такие высокие баллы. И когда мы сидим в кисс-энд-край и объявляют наши оценки — эмоции такие же, как и на соревнованиях. И порой ловлю себя на ощущении сродни тому, как будто я побила мировой рекорд в 14-й раз.

И еще мне это интересно, потому что у Дани действительно другая жизнь. Я дисциплинированная, потому что я спортсменка, всю свою жизнь я тренировалась и соревновалась. Мой типичный день был такой: проснуться, поесть, тренировки, снова поесть, спать. На следующий день я просыпалась, и все повторялось снова и снова из года в год. А теперь я узнаю, что у других людей совсем другая жизнь. У них есть много разных телевизионных проектов, ютуб-каналы, тикток — это весело, да к тому же еще и твоя работа. Теперь у меня тоже иногда случаются такие проекты, и они мне очень нравятся, потому что можно просто расслабиться и получать удовольствие. И я чувствую, что я стала добрее по отношению к людям вокруг меня. У меня нет вот этого постоянного ощущения, что «боже мой, я должна пойти тренироваться прямо сейчас». Я занималась профессиональным спортом 19 лет, и мне нравилось это, но теперь у меня совсем другая жизнь", — цитирует Медведеву Olympics.

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