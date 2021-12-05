Загитова в Дубае: испугалась хоккеистов, сняла жаркое видео, высказалась о возрастном цензе, снова стала принцессой
И выступила в шоу Навки.
И выступила в шоу Навки.
Начало декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова встретила в Дубае: фигуристка исполняет главную роль сразу в двух шоу Татьяны Навки — «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Но до того, как выйти на лед, Алина насладилась прекрасной теплой погодой.
Именно Загитова и Навка открывали выездной матч «Авангарда» и «Ак Барса».
За просмотром матча фигуристка наблюдала прямо у бортика. И однажды очень испугалась.
А когда хоккеисты закончили свои разборки, пришло время принцессы Леи.
От поездки в Дубай Алина осталась в полном восторге.
А еще высказалась о возрастном цензе.
У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхенчхане я выиграла в 15 лет. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший