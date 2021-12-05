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13:44 (мск), источник: Sport24

Загитова в Дубае: испугалась хоккеистов, сняла жаркое видео, высказалась о возрастном цензе, снова стала принцессой

И выступила в шоу Навки.

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Источник: Sport24

Начало декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова встретила в Дубае: фигуристка исполняет главную роль сразу в двух шоу Татьяны Навки — «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Но до того, как выйти на лед, Алина насладилась прекрасной теплой погодой.

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Именно Загитова и Навка открывали выездной матч «Авангарда» и «Ак Барса».

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За просмотром матча фигуристка наблюдала прямо у бортика. И однажды очень испугалась.

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А когда хоккеисты закончили свои разборки, пришло время принцессы Леи.

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От поездки в Дубай Алина осталась в полном восторге.

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А еще высказалась о возрастном цензе.

У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхенчхане я выиграла в 15 лет. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший
Алина Загитова
российская фигуристка
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