Загитова в Дубае: испугалась хоккеистов, сняла жаркое видео, высказалась о возрастном цензе, снова стала принцессой

У меня же такой опыт был, Олимпиаду в Пхенчхане я выиграла в 15 лет. Если человек может выигрывать в этом возрасте, то почему нет? Как говорит Татьяна Александровна Навка, всегда побеждает сильнейший

Алина Загитова российская фигуристка