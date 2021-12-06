Тарасова не увидела спортивного потенциала у сына Плющенко

На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой о способностях Плющенко-младшего, Тарасова ответила, что на данный момент, она не видит спортивного потенциала у семилетнего фигуриста. «Пока не очень вижу потенциал. Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», — подытожила заслуженный тренер.

В сентябре пользователи сети остались недовольны тренировками сына Плющенко со сломанной рукой в гипсе на льду. Часть болельщиков поддержала Плющенко-старшего, посчитав, что только так он сможет вырастить чемпиона. Однако часть юзеров призвала органы опеки присмотреться к методам воспитания ребенка, раскритиковав их и назвав жестокими.