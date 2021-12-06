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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова не увидела спортивного потенциала у сына Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах в спорте сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

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Источник: РИА "Новости"

На вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой о способностях Плющенко-младшего, Тарасова ответила, что на данный момент, она не видит спортивного потенциала у семилетнего фигуриста. «Пока не очень вижу потенциал. Он неплохо катается. Я думаю, надо только помолчать немножко, годика два помолчать», — подытожила заслуженный тренер.

В сентябре пользователи сети остались недовольны тренировками сына Плющенко со сломанной рукой в гипсе на льду. Часть болельщиков поддержала Плющенко-старшего, посчитав, что только так он сможет вырастить чемпиона. Однако часть юзеров призвала органы опеки присмотреться к методам воспитания ребенка, раскритиковав их и назвав жестокими.

Плющенко-младший известен в сети как Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу. У спортсмена также есть рекламные контракты.

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