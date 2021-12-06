Тарасова рассказала о спасении Ягудина от алкоголизма

Специалист посчитала, что для спортсмена спасением стала любимая работа. «Выпивал, не закусывал. Молодость да безответственность. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но это не перешло тот предел… Алкоголические всякие наклонности в нем умерли», — подчеркнула Тарасова.