18-летняя итальянская фигуристка погибла в аварии вместе со своим парнем
Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо ушла из жизни в возрасте 18 лет в результате аварии.
Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо ушла из жизни в возрасте 18 лет в результате аварии.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, спортсменка находилась в Fiat 500 вместе со своим парнем в Сан-Марино, куда переехала из Милана, чтобы жить со своим отцом. Автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf. Отмечается, что пара скончалась на месте. 19-летний водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.
Маттиуццо выступала в синхронном катании и приняла участие в юниорском чемпионате мира в 2019 году.