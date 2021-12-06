18-летняя итальянская фигуристка погибла в аварии вместе со своим парнем

Как сообщает Gazzetta dello Sport, спортсменка находилась в Fiat 500 вместе со своим парнем в Сан-Марино, куда переехала из Милана, чтобы жить со своим отцом. Автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf. Отмечается, что пара скончалась на месте. 19-летний водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.