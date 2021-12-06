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17:53 (мск), источник: Sport24

18-летняя итальянская фигуристка погибла в аварии вместе со своим парнем

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо ушла из жизни в возрасте 18 лет в результате аварии.

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Источник: shutterstock.com

Как сообщает Gazzetta dello Sport, спортсменка находилась в Fiat 500 вместе со своим парнем в Сан-Марино, куда переехала из Милана, чтобы жить со своим отцом. Автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Golf. Отмечается, что пара скончалась на месте. 19-летний водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.

Маттиуццо выступала в синхронном катании и приняла участие в юниорском чемпионате мира в 2019 году.

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