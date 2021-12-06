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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ирина Роднина отреагировала на слова Рудковской про Тутберидзе

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова музыкального продюсера Яны Рудковской.

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Источник: Спорт-Экспресс

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером. По ее словам, тренер не может быть величайшим при конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Еще есть высказывания в стиле шедеврально… Смешно», — сказала «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира.

В прошлом сезоне в академию Плющенко перешли чемпионка Европы Алена Косторная, а также победительница юношеского чемпионата мира Александра Трусова. Однако затем обе фигуристки вернулись в группу Тутберидзе.

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