Ирина Роднина отреагировала на слова Рудковской про Тутберидзе

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером. По ее словам, тренер не может быть величайшим при конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Еще есть высказывания в стиле шедеврально… Смешно», — сказала «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира.