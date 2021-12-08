Ягудин посмеялся над словами Рудковской о Плющенко

Ягудин посмеялся над тем, что Рудковская ссылается на «Википедию». В ответ фигурист вспомнил о рекомендации президента России Владимира Путина гражданам страны не ориентироваться на этот ресурс как источник достоверной информации. «Полностью согласен с президентом», — написал Ягудин, добавив к посту смайлики.
Рудковская сравнила Плющенко с Ягудиным 6 декабря в интервью «Спорт-Экспрессу». Продюсер заявила, что ее муж имеет серьезное превосходство по количеству олимпийских медалей.
Ягудин, помимо победы на Олимпиаде, четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.